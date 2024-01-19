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最強雪莉新春禮盒 坦杜、格蘭哥尼、天空之島精彩演繹

  • 工商時報 黃志懋
●全蘇格蘭唯一100％全程雪莉桶熟成的坦杜單一麥芽威士忌，獻上「坦杜龍年生肖版雪莉桶」新春禮盒，一打開濃郁的太妃糖、烏梅等甜香撲鼻，隨即柑橘、奶油的清新交織緊接而來，優雅木質基調帶出黑櫻桃及葡萄乾縈繞不息，入口後即能感受烏梅酸甜及木質的深沉辛香巧妙融合，濃郁的滋味盤踞口腔。酒精度：58.8％，建議售價：3,600元。 圖／業者提供
●全蘇格蘭唯一100％全程雪莉桶熟成的坦杜單一麥芽威士忌，獻上「坦杜龍年生肖版雪莉桶」新春禮盒，一打開濃郁的太妃糖、烏梅等甜香撲鼻，隨即柑橘、奶油的清新交織緊接而來，優雅木質基調帶出黑櫻桃及葡萄乾縈繞不息，入口後即能感受烏梅酸甜及木質的深沉辛香巧妙融合，濃郁的滋味盤踞口腔。酒精度：58.8％，建議售價：3,600元。 圖／業者提供

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●「格蘭哥尼12年單一麥芽威士忌」2024新年禮盒，天然的金黃色酒液，帶來椰子油、蜂蜜、清爽檸檬、乾燥橡木香氣，呈現出太妃蘋果、薑汁、柑橘及蘇格蘭奶油酥餅的口感，禮盒內附迷你酒及鑽石相聚雕刻杯，酒精度：43％，建議售價：1,600元。圖／業者提供
●「格蘭哥尼12年單一麥芽威士忌」2024新年禮盒，天然的金黃色酒液，帶來椰子油、蜂蜜、清爽檸檬、乾燥橡木香氣，呈現出太妃蘋果、薑汁、柑橘及蘇格蘭奶油酥餅的口感，禮盒內附迷你酒及鑽石相聚雕刻杯，酒精度：43％，建議售價：1,600元。圖／業者提供
●一口傾倒，喝出自由與高飛的「天空之島21年蘇格蘭威士忌」批次限量2024新年禮盒，核桃搭配香蕉果乾和蜜黑糖，接著逐漸出現煙燻、克里邁丁紅橘和甜美的糖漿香氣，入口濃郁的酒體及渾厚的口感有如海浪般在口中一波波拍打著，伴隨著蜂蜜燕麥粥、熱帶水果和絲絲牙買加胡椒的辛香口感，帶來無比濃郁的橡木氣息結合甜美果乾，及隱約透露著的一絲泥煤及煙燻味的尾韻。酒精度：40％，建議售價：2,680元。圖／業者提供
●一口傾倒，喝出自由與高飛的「天空之島21年蘇格蘭威士忌」批次限量2024新年禮盒，核桃搭配香蕉果乾和蜜黑糖，接著逐漸出現煙燻、克里邁丁紅橘和甜美的糖漿香氣，入口濃郁的酒體及渾厚的口感有如海浪般在口中一波波拍打著，伴隨著蜂蜜燕麥粥、熱帶水果和絲絲牙買加胡椒的辛香口感，帶來無比濃郁的橡木氣息結合甜美果乾，及隱約透露著的一絲泥煤及煙燻味的尾韻。酒精度：40％，建議售價：2,680元。圖／業者提供

迎接乘風破浪的龍年，2023年創下400％業績成長佳績的麥立得洋酒集團台灣分公司繼旗下王者代表「格蘭哥尼」、「玫瑰河畔」及「天空之島」後，再度迎來足以震懾威士忌圈的重磅品牌「坦杜雪莉桶單一麥芽威士忌」，並為龍年推出格蘭哥尼12年、天空之島21年與坦杜生肖系列龍年限定版新春禮盒，三款禮盒的雪莉特質各自精彩演繹，無論是格蘭哥尼的甜美柔順、天空之島的淡煙燻雪莉風格，或是坦杜直球對決的甘甜醇厚，3款禮盒可謂集雪莉桶之大成，成為龍年送禮的最強戰隊。

麥立得集團台灣分公司總經理李正祜表示，就在今年6月，全蘇格蘭唯一堅持100％全程雪莉桶熟成的「坦杜雪莉桶單一麥芽威士忌」重新回歸麥立得洋酒所持有，麥立得花了將近半年的時間重新形塑坦杜，祭出的第一步強勢出擊，就是坦杜龍年生肖版新年禮盒！以金色的猛龍作為環繞圖騰，深具經典東方的風格，其中立體鏤空搭配沉穩褚紅色，吉祥喜氣又不失華麗，讓坦杜的龍年一出手，就是美到讓人屏息的頂峰之作。這款坦杜龍年生肖版新年禮盒一如既往採極限量的形式發售，根據酒廠的古老傳說，只有最強壯的龍，方能飛越斯佩賽的江水，為了紀念龍年這個難得的重要時刻，坦杜酒廠特別挑選出陳放多年的雪莉原酒，批次強度、在100％訂製雪莉桶中熟成、不添加一滴焦糖，撲鼻而來是濃郁的太妃糖與烏梅，擁有優雅的木質調，口感深邃綿長，如同一條口中之龍盤踞在舌尖，濃厚、強烈，令人難忘。也因坦杜是如此陽剛與霸氣外露，作為獻給層峰人士的贈禮，沒有誰比它顯得更加「龍」重。

而向來以全蘇格蘭最慢速蒸餾與訂製雪莉桶聞名的「格蘭哥尼單一麥芽威士忌」，歷經時光的沉澱與等候，帶來最傳統純粹的美好，像是送一份久違的承諾，給遠方的摯友及併肩作戰的夥伴，即便時間在走，心意更恆久，恰如最懂慢活哲學的格蘭哥尼，祝福彼此踏實地體驗生活。今年「格蘭哥尼12年單一麥芽威士忌」禮盒包裝現代時尚，喜氣十足的鮮紅禮盒搭配各色花火點綴，金黃色酒液帶來豐富層次與蘋果風味之間的完美平衡，溫柔且甘美，給剛辛苦完的365天許一個甜蜜的尾聲。

另外，機會是留給準備好起飛的人，最適合作為一份升官的祝福，送給心裡最看好的人。「天空之島21年」新年禮盒，刻畫著島嶼、天空與山水，開闊昂揚、意境奔放。身為稀有高年份的淡煙燻雪莉風格威士忌，天空之島 21 年集結優雅煙燻與甜美果乾的特質，伴隨台灣人記憶中台菜必備的胡椒及丁香，渾厚酒液在口中奔馳綻放，這一份象徵勇氣的禮物，提醒人人都是自己生命中的馴龍高手，時機一到，順勢迎風翱翔。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康

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