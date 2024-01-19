尚格酒業金龍飛騰禮盒

充滿生氣的兔年即將畫下尾聲，而嶄新的龍年即將揭開嶺壁，擁有老酒銀行大摩、英國銷售NO1吉拉及台灣成長最快速塔木嶺三大單一麥芽威士忌品牌的尚格酒業精心獻上多款限量新年禮盒，其中最矚目的要數近年成長最快的橡木桶玩家塔木嶺，推出令人驚艷的「塔木嶺雪莉三桶金龍飛騰限定版」，以金龍翱翔的形象，為新一年闢出瑞瑰之勢。連續三年英國銷售第一的吉拉單一麥芽威士忌，也以精緻手繪推出「獨獻台灣吉拉雪莉15年禮盒」和「吉拉18年獨獻台灣特仕版」，躍動氛圍與吉拉的芳醇滑順相得益彰，成為迎新送舊的最佳選擇。

另外，被譽為世界最尊貴的威士忌大摩，則推出「大摩亞歷三大紀念款龍年限定包裝」，這款全世界首款以美國波本威士忌橡木桶、西班牙奧朗索雪莉酒橡木桶、馬德拉酒桶、義大利馬莎拉酒桶、葡萄牙波特酒桶，與卡本內蘇維翁葡萄酒桶六種橡木桶融合的作品，特別以喜慶的紅色為主調，彩繪著華麗的龍紋圖案，寓意著新一年將充滿希望與繁榮。

尚格酒業董事長奚大寧表示，台灣成長最快速的「橡木桶玩家塔木嶺單一麥芽威士忌」運用不同酒桶玩出多元風味，無論是雪莉桶、紅白酒桶都能拿來大膽玩！在風味疊加中，塔木嶺依然能堅守風格基調，喝起來不僅協調，更令人驚豔，迎金龍年，塔木嶺特別推出「塔木嶺雪莉三桶金龍飛騰限定版」，龍鱗在包裝上閃耀奪目，燦爛的金光將龍舞九天的壯麗形象娓娓呈現。

而已連續三年榮獲英國最暢銷的單一麥芽威士忌品牌的「吉拉JURA」，針對尋覓佳禮的消費者，則推出全新吉拉雪莉15年禮盒以及吉拉18年特仕版。「吉拉雪莉15年獨獻台灣禮盒」以精緻的手繪風格描繪出吉拉島的風土，勾勒出熱情極緻的酒香。特別加贈的吉拉島嶼威杯，杯底精緻的立體光雕，注入酒液後，清晰呈現吉拉島的輪廓，彷彿將整座島的熱情與風情都融入掌心之間。每一次舉杯，都是對吉拉島奔放熱情的致敬。

於2023年9月全球首發的「吉拉雪莉15年RESERVE單一麥芽威士忌」，由吉拉與台灣團隊所共同研發，特別挑選42.8％的最佳酒精濃度裝瓶，雪莉桶柔順的蜜甜口感，揉合絲滑可可、木質香料和獨特的無泥煤海洋氣息，歷經15年的時光沉澱，展現濃郁滑順、無窮回味的飽滿層次。 同時針對喜好高年份的威士忌藏家，「吉拉18年獨獻台灣特仕版」不啻為傑出之選。吉拉18年使用美國白橡木波本桶以及法國一級酒莊紅酒桶，孕育出濃郁厚實、餘韻優雅的美妙酒體。以深色莓果為主基調，帶著太妃糖、熱帶水果與木質香調；入口黑巧克力與深焙咖啡交織，些微的煙燻口感提升了整體的層次，品飲者可以在餘韻悠長中，感受吉拉稱霸威士忌發源地英國的不凡姿態。

另外，大摩單一麥芽威士忌為歡慶龍年豐收與祝福的來臨，特別呈現「大摩亞歷三大紀念款單一麥芽威士忌－龍年限定包裝」，其獨特的龍年設計包裝充滿了濃郁的節慶氛圍，以喜氣洋洋的紅色為主調，點綴著富有祝福意味的龍紋圖案。其華麗精緻的設計猶如一條流動的龍影，象徵著奢華、豐收與祥瑞，完美呈現了龍年的吉祥祝福。搭配大摩亞歷山大三世紀念款其聞名的「世上唯一分別熟成於六款獨特橡木桶」的珍稀佳釀，其獨特魅力和豐富層次，更讓這款龍年限定包裝不僅閃耀著傳奇光芒，更展現了無與倫比的品味珍藏，帶您進入一場繽紛絢麗、充滿祝福的龍年佳節，與摯愛共享美好時光。

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