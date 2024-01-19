IEA與OPEC看好石油需求、美國庫存降 國際油價上漲

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國際油價今天上漲，因國際能源總署（IEA）與石油輸出國家組織（OPEC）都預測全球石油需求將強勁成長，同時美國原油生產受嚴寒天氣干擾，政府每週公布的原油庫存量大幅下降。

另外，油市交易人也擔心中東的地緣政治風險。在伊朗空襲巴基斯坦境內兩天後，巴國外交部說，巴基斯坦也空襲伊朗境內的俾路支（Baluchi）分離主義激進分子。

紐約商品交易所西德州中級原油2月交割價上揚1.52美元或2%，來到每桶74.08美元。

倫敦北海布倫特原油3月交割價上漲1.22美元或1.6%，來到每桶79.10美元。