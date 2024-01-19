美股收紅 台積ADR狂噴 超微、輝達創新高

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市場對於美國聯準會降息預期退燒，將目光轉移至企業消息，台積電預估今年將穩健成長，推動半導體股強漲，科技股也在蘋果領頭下走高，華爾街股市18日高開後表現不一，道瓊工業指數盤初隨即紅翻黑，一度跌逾140點，隨後抹平跌幅，終場收高，其他主要指數則全日維持漲勢，四大指數終場集體收紅。

道瓊工業指數上漲201.94點，或0.54％，以37,468.61點作收；標普500指數上揚41.73點，或0.88％，收4,780.94點；那斯達克指數勁揚200.03點，或1.35％，收15,055.65點；費城半導體指數大漲136.57點，或3.36％，收4,206.52點。

數據方面，美國最新經濟數據依舊強勁，上周首次申領失業救濟金人數意外減少1.6萬人，報18.7萬人，低於預期的20.5萬，且為逾一年以來的新低；截至1月7日止當周，連續申領人數報180.6萬人，較前值減2.6萬人，低於預期的184.3萬。

美國12月新屋開工月減4.3％，年率化後為146萬間，高於市場預測的142.6 萬套，12月營建許可則月增1.9％至149.5萬間，亦高於市場預期147.6萬間。另外，1月費城聯準銀行製造業指數報負10.6，遜於市場預期的負7，仍處於收縮區間，且為該指數在過去20個月內第18次出現負值。

美國10年期公債殖利率一度回落3.26基點，報4.069％，就業數據公布後，美國公債價格下行、殖利率拉升，10年期美債殖利率轉漲5.2個基點，報4.15％，對利率較敏感的2年期美債殖利率抹平日內降幅，最多升5.28基點，至4.30％。

政經方面，聯準會官員的談話再度打壓市場對於第一季降息的預期，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic)）18日重申，他預計今年第三季才會開始降息，且需要謹慎，以免因過早削減利率，從而引發需求和價格壓力的復甦，他認為，若通膨下降放緩，最好仍在長時間內維持高利率。

除貨幣政策外，市場也聚焦於美國聯邦政府的預算，多個部門的預算將於19日耗盡，恐導致政府自20日起停擺，為避免此窘境，美國參眾兩院於18日接連投票通過一項短期支出法案，將聯邦政府的支出資金延長至3月，法案將在總統拜登簽署後生效。

地緣政治方面，葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）近年擴大其襲擊目標，拜登18日接受採訪時坦言，美軍目前的攻擊並未有效阻止該組織的活動，因此將會持續進行，美軍於周四進行了第五輪襲擊，另拜登政府已於周三宣布將青年運動重新列入恐怖組織名單，欲透過切斷金援與武器資源方式，防止該組織繼續對於紅海商船發動攻擊。

個股方面，晶圓代工龍頭台積電於18日舉行法說會，去年第四季每股稅後純益（EPS）9.21元，優於市場預期，全年EPS 32.34元，創下史上次高，且今年有望健康成長，全年營收增幅料將高於晶圓代工業的20％水準，約為21％至26％，台積電ADR暴漲9.79％，收在每股113.03美元，折溢價率約為21.38％。

台積電走升帶動其他半導體股上漲，輝達勁揚1.88％，美光上漲1.85％，超微攀升1.56％，輝達與超微一同締造歷史新高紀錄。

蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro將於美國時間19日展開預購，研究單位預期上市後將引爆市場話題，預估今年出貨量上看50～60萬台，較原先市場預期銷多出五成，且美銀分析師看好人工智慧（AI）與Vision Pro的潛力，將蘋果投資評級由「中立」上調至「買進」，目標價也調升至225美元。蘋果周四走高3.26％，收每股188.63美元。

龍頭科技股周四全面走升，Meta收漲7.76美元，漲幅2.11％，收報376.13美元；Google攀升2.10美元，漲幅1.47％，收在144.99美元；亞馬遜上揚1.79美元，漲幅1.18％，收153.50美元；微軟揚升4.40美元，漲幅1.13％，收報393.87美元。

此外，早前傳出意外的波音獲得印度航空公司Akasa Air的訂單，股價猛升4.21％，成為升幅最大的道瓊成分股。

台股ADR方面，日月光ADR上漲0.42美元，漲幅達4.87％，收在9.05美元；聯電ADR揚升0.15美元，漲幅1.96％，以7.79美元作收。