0119群益早安｜全球財經時事深度解說

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

《群益早安》由群益證券投資分析人員（CSIA）江季達為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FED官員動態(1)今年有投票權的AtlantaFEDR.Bostic表示希望看到更多證據表明通膨正朝2%邁進，必須要觀察數據的發展並重申第三季才會降息。最糟糕的結果將是FED降息後再因為通膨回升而不得不再次升息。

2.經濟數據01/19密大通膨預期、成屋銷售01/24美國PMI01/25美國GDP年化(季比)、耐久財訂單、新屋銷售、首次、連續申請失業救濟金人數01/26美國核心PCE。

3.歐元區動態(1)ECB官員GediminasSimkus1/16表示投資人對於3或4月降息的預期過於樂觀，夏天才可能會開始降息；ECB總裁CL在1/17說2024夏天降息是有可能的，但不確定性很高，這讓市場認為ECB正在逐步形成共識於6月降息。(2)ECB會議紀錄顯示，官員決定利率時擔心投資人的降息預期可能破壞央行遏制通膨的努力。利率傳導的影響仍有待實現，對經濟活動的衝擊將在2024年初見頂，對通膨下滑達成2％目標計將在未來兩年內實現。

4.美國動態(1)7巨頭、台積電帶領NDX再創歷史新高！降息預期的變化僅是技術面、籌碼面的調整。(2)營收連跌四季BofA卻調高APPLE目標價？看過去還是看未來？(3)台積電2024展望優預期帶領美國科技股全面上漲！這氛圍台積電似乎成了美國企業！(4)財報：1/23MMM，1/24NFLX、MSFT，1/25TSLA，1/26INTC，1/30GOOGL，2/2AAPL、AMZN，2/21NVDA

5.中國動態(1)中國總理李強在Davos指出中國不會採取大規模刺激措施來重振經濟成長，中國2023年能在不依賴「大規模刺激」的情況下實現約5%的成長目標，中國不會為了短期成長而積累長期風險。考驗投資人的耐心？(2)中國國家發改委承諾「從嚴從細」評估各項政策的經濟影響，「鑒於社會預期偏弱，強化政策統籌的重要性進一步凸顯。」(3)1/18多檔A股ETF尾盤成交量爆增，市場資產規模最大的華泰柏瑞滬深300ETF全日成交額達到近153億，創下2015年以來的最高；嘉實滬深300ETF、易方達滬深300ETF成交額也雙雙創下歷史新高。市場猜測「國家隊」資金再次出手增持ETF，是拉動A股反彈的背後原因。

6.一切看美股！今天美股來救駕！不過拉積盤還是可能讓中小型股差強人意

【群益證-股神交易爭霸戰】人類、程式雙戰線，總獎品超過300萬！活動詳情>>https://reurl.cc/Ye3q5n

※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。