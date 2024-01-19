1／19盤前》氫能崛起！「這檔」獲技轉 搶食2,600億美元大餅

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●市場對於美國聯準會降息預期退燒，將目光轉移至企業消息，台積電預估今年將穩健成長，推動半導體股強漲，科技股也在蘋果領頭下走高，華爾街股市18日高開後表現不一，道瓊工業指數盤初隨即紅翻黑，一度跌逾140點，隨後抹平跌幅，終場收高，其他主要指數則全日維持漲勢，四大指數終場集體收紅。

道瓊工業指數上漲201.94點，或0.54％，以37,468.61點作收；標普500指數上揚41.73點，或0.88％，收4,780.94點；那斯達克指數勁揚200.03點，或1.35％，收15,055.65點；費城半導體指數大漲136.57點，或3.36％，收4,206.52點。

●台股重挫後國家隊、權王台積電18日持續「雙多護體」，助攻指數最高勁揚138點站回17,300大關，然上檔季線壓力沉重，終場漲點收斂至66點收17,227點，法人看好在台積電利多伺候、國家隊護航下，台股萬七有撐。

台股18日反彈量縮，成交量縮減至2,807億元為近六日最低，富邦投顧董事長蕭乾祥、第一金投顧董事長陳奕光認為，量縮是止跌首部曲，後市回穩機率大升，可靜待新台幣重返31元、外資期貨空單減至萬口以下、台積電突破去年高點594元「三位訊號」到位，催動指數挑戰月線17,581點，迎接2月偏多行情。

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●台股回檔整理，金融股今年以來表現是先強後弱。金融股指數今年來下挫4.43％，幅度大過大盤跌幅3.92％，但觀察14家金控股，仍有四家表現優於大盤，展現抗跌實力，法人預期，股息將是上半年金融股凝聚人氣的關鍵，也是投資人關注焦點。

●外資18日續賣超台股87億元，但在預期台積電18日法說會釋出正向訊息，回頭猛加碼台積電、聯發科及日月光投控等半導體族群，及因紅海危機帶動運價上漲的貨櫃三雄、併購題材的文曄、2023年財報優異股如中信金及長榮航等，成為外資翻多指標，可望率先吹起反彈號角。

儘管18日外資仍續賣超87億元，但外資已鎖定特定個股回頭加碼，篩選外資終止賣超或連賣，18日轉為買超1,600張以上的個股中信金、台積電、長榮航、陽明、文曄、長榮、明基材、華邦電、元太、華泰、迎廣、敬鵬、日月光投控、聯發科、京元電子、萬海等16檔。

●外資在總統大選撤離股匯兩市場，摜壓台股至季線，投信今年買超台股居三大法人之冠。台股分析師認為，外資為回補台指期空單，將台股殺過頭，反而投信對台股不離不棄偏多逆勢操作，具有參考性，關注AI供應鏈、報價上揚及總統大選後投信看好的個股。

統計總統大選後四個交易日，投信買不停的個股且具有基本面當靠山，納入去年12月營收年增及月增的條件個股有群創、中美晶、美時、力成、旺矽、聯強、勤誠、台光電、世紀鋼、大江、中信金、富世達、鈊象、祥碩、M31、宏碁等。

●因應新國會，依憲政慣例，閣揆陳建仁18日率內閣總辭，總統蔡英文也迅即慰留陳揆，陳內閣將看守至520，並確保台灣能源穩定供應。其中，為了落實淨零碳排目標，經濟部18日公布再生能源躉購費率草案，除了太陽光電費率將下修，100瓩以下的太陽光電屋頂型級距也細分成四級，以鼓勵民間興設。

●針對房屋稅條例修正後，全國單一自住房屋稅率自目前1.2％降至1％的部分，財政部已找地方政府研商排富條款，初步設計是排除各縣市房屋現值最高的1％或0.5％、也就是99％單一自住房屋都可望適用優惠稅率。

●金控今年配息將優於去年，金控研究部門預估今年金控股配息情形，認為開發金、元大金、永豐金、中信金、第一金等五家現金股息殖利率有機會突破4％。由於大部分金控獲利都較前一年增加，因此看好今年的金控股利行情及美國降息後的金融股獲利動能。

●今年以來13個交易日，台股大盤漲3天跌10天，共跌掉769點，不少資金逆勢加碼台股ETF，據Cmoney統計至17日，56檔台股ETF中，群益台灣精選高息ETF，在13個交易日中規模日日增力；其次是日增天數達12天的復華台灣科技優息ETF，群益半導體收益ETF、富邦臺灣中小ETF、野村臺灣新科技50 ETF增加天數也都有10天以上。

●金控今年配息力可期。金管會18日確定鬆綁金控以「資本公積」配息的條件，不但與法定公積配息脫鉤，且只要資本適足率過關即可，初估至少10家金控符合用資本公積配息的資格，但仍要經金管會個案核准。新制本週上路，各金控已可著手規劃今年股利政策。

●國銀富豪財管大戰2024年更白熱化，至少三家銀行將進入財管2.0戰局，1月由元大銀行打頭陣開辦，華南銀行預計上半年加入，另有一家遞件申請中。元大銀18日表示，初期設定人才培育及發展自製產品能力兩大目標，預計3月就會推出財管2.0產品，目標晉身財管2.0前五大。

●受升息、政府各部會共組國家隊打炒房等諸多利空襲擊，房市推案量紛紛偃兵息鼓、或遞延推案，最新統計顯示，2023年北台灣預售新屋市場推案量縮1成2，僅1.1兆元，創下近四年最低量；展望龍年，市場專家預期，選舉不確定因素消弭，今年案量可望大爆發，推案量可望逆勢放量2成以上。

●高雄房市價量齊揚，位於南高雄的亞洲新灣區近三年房價上漲約2成，北高雄因科學園區題材加持，農16、美術館、楠梓高大特區房價漲幅更達3成。資深房產業者認為，南高雄的亞灣區中長期的房市可期。

●台積電全球化布局成形，除日美歐三地新廠自今年第四季起陸續量產外，台積電亦擴大在台布局先進製程，除新竹寶山外，將啟動高雄廠第三座的二奈米晶圓廠的評估作業。半導體業者分析，台積電計畫在高雄設立三座二奈米晶圓廠，合計將重砸逾2兆元投資高雄。

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●台積電18日舉行法說會，2023年第四季每股稅後純益（EPS）9.21元優於市場預期，全年EPS 32.34元，創史上次高。總裁魏哲家表示，台積電製程仍居領先地位，受惠於AI、HPC需求帶動，2024年資本支出預估約280～320億美元，全年營收有望繳出年增21～25％的成績單。

台積電股民看過來！台積電資本支出增速放緩，將有利於未來現金股利的發放，2024年台積電股民每股將至少有13.5元現金股利入袋。

台積電在此法說中，預估2024年的資本支出將介於280～320億美元之間，資本支出成長率已由前三年的高峰期，開始進入平穩期。

台積電2奈米製程預計2025年下半年試產，總裁魏哲家成為台積電挺進2奈米的重要推手，並全力朝AI版圖擴展。市場密切觀察台積電新時代的來臨。魏哲家1998年進入台積電打拚26年之後，將以「接地氣」的方式掌舵台積電，預計持續唱旺台積電的未來。他表示，所有AI晶片客戶都與台積電合作，估未來幾年AI年複合成長率將達5成，至2027年台積營收比重都達高雙位數。

●三星電子如外界預期在Galaxy Unpacked發表會上展示Galaxy S24手機的AI功能，除了利用AI查詢照片中物件的網路資訊之外，還能利用AI移除或移動照片中物件，甚至還能在通話時進行即時雙向翻譯。

三星S24系列號稱是市場上功能最齊全的AI手機，可以通話即時翻譯、生成圖片，台廠參與三星新手機供應鏈的包括權王台積電、光學股王大立光、GIS-KY、晶技等，股價均以上漲收市。

●2023年台灣整體手機銷售量約衰退10％、銷售額下滑 5％，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙18日表示，2024年預估台灣整體手機銷售量估約較2023年增長5％，銷售額更為樂觀，預估將會有10％的增長。

●佳世達醫療艦隊航向香港，正式啟動明基醫院香港上市計畫。佳世達18日宣布，為拓展集團醫療服務事業版圖，提升營收與獲利增長，董事會已通過明基醫院香港上市申請案，可望為未來營運加速成長動能。

●美光日前推出業界首款標準低功耗壓縮附加記憶體模組（LPCAMM2），提供從16GB到64GB的容量選項，使個人電腦（PC）能夠提高效能及能源效率、節省空間並實現模組化。

●IDC及CIO等調查機構指出，2024年企業最不能砍的預算就是資訊安全，這也是企業IT採購項目的最大宗。此一剛性需求，將帶動台灣資安服務廠商業績後續看旺，包括安碁資訊（6690）、零壹（3029）、普鴻（6590）、精誠（6214）、安瑞-KY（3664）及偉康科技（6865）可望受惠。

●物價飆升，市場對金龍年大宗物資行情走向高度關注，卜蜂董事長鄭武樾樂觀2024年價格將相對穩定。鄭武樾18日指出，黃豆、玉米等目前在阿根廷、巴西、美國等種植產能順利，儘管近期有紅海危機推升運費添變數，在一消一長抵銷下，預測2024大宗物資價格相對穩定；至於國內豬雞蛋價排除禽流感變數仍持穩，估2024年整體審慎樂觀。

●油價震盪墊高，尤其紅海引發市場擔憂石化貨源運輸，激勵石化上游原料續揚氛圍，乙烯、苯原料、SM、PTA、EG價格全面上彈；在成本支撐與補倉買盤進駐下，近期遠東區五大泛用樹脂現貨行情回穩攀揚，其中ABS、PS每噸勁揚50、30美元，EVA止跌反彈35美元，相關生產廠台塑化、台化、台達化、台苯、國喬營運進補。

●砂石、灰飛、爐石粉及水泥等原料成本穩定，預拌混凝土公會18日指出，在水泥因碳費開徵漲價前，國內預拌混凝土價格不會漲價。

●地緣政治影響，大陸與多國經濟逐漸脫鉤，國外車商的供應鏈也面臨重組，給了國內車用扣件廠商爭取訂單的機會，近期就有台灣扣件廠廠拿下日本車廠訂單，並考慮赴日設辦事處，積極搶占有利位置。

●前進終極潔淨能源，全球電源暨能源解決方案領導廠商台達撒金4,300萬英鎊（折合新台幣約17.62億元）與燃料電池發電及水電解製氫技術領先的英國上市公司Ceres Power Holdings plc（以下簡稱Ceres）的子公司Ceres Power Limited簽約，簽下一紙氫能源電池堆技術移轉及授權合約，雙方也將就此開啟長期合作，劍指2,600億美元的氫能建置市場。

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●緯創自結第四季合併營收2,305.56億元、居全年高點，雖年減逾12.6％，但受惠旗下GPU相關之AI伺服器產品出貨來到全年高峰，帶動其本業獲利能力提升，自結單季營業淨利104.78億元、營業毛利213.42億元，營益率及毛利率分站4.54％、9.26％，皆為單季歷史高點。惟其稅前盈餘71.21億元、稅後純益33.35億元，呈年、季雙減走勢，EPS小幅收斂至1.18元。

累計全年度合併營收8,670.74億元、年減約一成，營業淨利273.33億元、營業毛利689.13億元，同為僅次於2022年度的歷史次高，但營益率3.15％、毛利率7.95％雙創歷年新高，全年度自結稅前盈餘243.19億元，稅後純益達近114.7億元、年增2.4％，為歷史高點，每股稅後純益（EPS）4.08元，寫下2012年來新高。

●緯穎去年第四季營收則以585.5億元寫下同期次高，受惠來自AI相關專案營收比重已逾20％，其營益率拉升至達7.9％，毛利率首度突破兩位數、站上11％，雙創單季新高，稅後純益35.15億元，EPS達20.1元、一季賺了兩個股本。

緯穎自結2023全年度合併營收2,419.01 億元、年減17.4％，惟毛利率、營益率及淨利率則是同步三升，分別達9.4％、6.6％和5％，同步刷新歷年新高，全年自結稅後純益120.44億元、年減15％，居歷年次高。去年每股稅後純益（EPS）68.88元，僅次於2022年的次高。

●AI高價領頭羊緯穎（6669）股價高檔整理，不僅頂住台股今年迄今的下跌壓力，金控旗下投顧、摩根士丹利、高盛與里昂證券近期更是相繼發聲，看好緯穎毛利率有望更上層樓，拉高獲利，2024年每股稅後純益（EPS）可望破百元，最高目標價上看2,400元。

●群益期貨舉辦「2024掌握美、台投資新契機」線上講座，指出2024年主流產業盡在「CAPITAL」，包括C（碳權、碳交易）、A（AI PC、AI手機等）、P（巴黎奧運）、I（IC晶片設計）、T（電訊、低軌道衛星）、A（自駕車技術、電動車）、L（減肥商機）等七大主題，並點出多檔看好個股；同時邀請富邦投信以法人觀點分析今年美股市場依舊由科技股領軍，需注意變數則為美國總統大選。

據統計，從「CAPITAL」產業中提及看好的80檔個股中，篩選出2024年以來漲幅前15大個股，分別有新復興、世芯-KY、群創、美時、祥碩、精誠、凌群、友達、兆赫、台光電、倍力、台積電、創意、先進光、緯創等，以概念分類，AI相關、碳盤查各有3檔；PCB、IP矽智財、車用面板各有2檔入列。這些個股今年以來漲幅介於-0.91％～25.27％，相較於大盤今年來大跌3.92％，表現亮眼許多；法人買賣超則介於-47,155～264,479張不等。

●受日本能登半島地震影響，偏光板上游材料供應商Zeon產線尚未復工，傳恐波及面板生產，有機會帶動價格上漲，18日盤面上，面板股表現強勁，其中群創勁揚逾3％，成交量突破34萬張成為人氣王，友達（2409）、彩晶（6116）也收紅，據知名研調機構洛圖科技最新報告也指出，面板業春燕將至，面板將醞釀漲價，報價將從2月起反彈，另偏光片廠包括明基材（8215）等也聯袂走強。

●「秉持每年都要有新產品加入」的新戰略，金寶（2312）近年在新品效益帶動下，展現成長力道，金寶執行長陳威昌在18日登場的金寶集團旺年會中表示，2023年是反常的一年，甚至出現下半年比上半年壞的奇景，目前市場氛圍仍然保守，但預期2024年應會出現轉折，有望重返下半年表現優於上半年的常軌。

金寶2022年營運見到高峰，迎向挑戰非常多的2023年，營收也由2022年1814.14億元，下修至1597.89億元，減少幅度達12％，不過陳威昌仍認為，去年金寶仍算是站在相對高的位置上，展望2024年，則會「回歸到和平常比較像的一年」，2023年下半年比上半年低情景應不會在2024年重演。（中性看待）

●康舒（6282）去年順利拿下美國充電樁客戶，又成功併下ABB Ltd 旗下電源轉換事業部門（更名為OmniOn Power，立卬），儘管多有建樹，但康舒董事長許介立仍在18日舉行的金寶集團旺年會中表示，康舒2022年啟動轉型，嚴格來說，2023年仍在轉型路上，不過，「2024年會是康舒本業轉型成功的一年」，樂觀期待康舒及新併的立卬在今年都會有雙位數成長。

拚營運成長，許介立表示，今年持續會有新客戶、新產品投入，不過，大部分在今年下半年實現，估今年上下半年營收占比將會落在四六比。

●健策精密（3653）2020年1月透過私募入股金利精密（5383），取得金利37.78％股權，歷經四年多的磨合，健策18日拍板擬以換股方式，取得金利全數股權，金利也將因此案正式下櫃。

金利、健策18日雙雙召開重大訊息發布會，宣布換股事宜，健策表示，決議以發行新股為對價與金利精密進行股份轉換，以取得金利精密百分百股權，換股比例為健策增資發行普通股每股換發金利精密工業普通股22.2422股。

●網通廠啟碁（6285）公布去年第四季自結數，其中，第四季單季每股獲利1.94元，較上季下滑，但全年每股稅後純益達到8.98元，全年獲利連續第二年創歷史新高，市場法人看好，該公司今年營運在下游庫存調整完畢、歐美市場及亞洲新興市場的需求可望放大之下，今年全年營運續看成長。

●迎來大咖 LG Innotek，18日適巧舉行亞泰忘年會的亞光（3019）集團董事長賴以仁證實 LG Innotek確將參與旗下子公司科太的現增，未來雙方有望在車用、手機市場展開合作。

●三陽工業（2206）繼2023年認列新竹安駕中心1.5萬餘坪土地的豐厚處分收益，2024年土地資產活化可望續有補丸，內湖潭美段原新明服務廠合建案，預計2024下半年完工，內部評估總銷金額上調至百億元，對三陽貢獻開發利益將逾20億元，每股獲利貢獻從2.5元起跳。

●台航（2617）報請董事會同意年終獎金與調薪案，在2023年散裝運價低迷之際，台航營收仍逆勢成長3％，自結合併純益預估後，大方發放每位員工平均績效獎金約六個月，2024年起調薪4％～5％，員工每月伙食費免稅額也上調至3,000元。

台航2023年前三季稅後純益14.14億元、每股稅後純益（EPS）達3.39元；累計全年營收39.9億元、年增3.03％。法人估，台航2023全年獲利近16億元，EPS上看3.8元。

●電動巴士雙雄華德動能（2237）、成運汽車2024持續增加電巴出貨量。華德2023年於台、日兩地電巴共交車195輛，2024年第一季預定再交車34輛，對象為中部客運業者巨業交通及漢程客運，成運汽車18日也與大都會客運舉行56輛快充型電巴啟用儀式，雙雄新年伊始即相互較勁，有望推升國內電巴市場規模。

●2023年鋼市景氣不佳，不過鋼構業受惠國內廠房、住宅的營建需求支撐，表現相對較佳，其中中鋼構（2013）、東和鋼鐵（2006）等業者接單以長單為主，營運能見度穩定，世紀鋼（9958）則有離岸風電水下基礎這隻金雞母，2024年表現仍值得期待。（中性看待）

●「都更大戶」全坤建（2509）將前進台北市大同區，簽下玉泉段二小段159等15筆地號土地都更案，持續深耕台北市都更。全坤建2024年起業績將連兩年攀升，新建案「全坤家宜」將完工交屋，全坤建可分回總銷約11億元，2025年則有總銷12億元的「全坤X101」完工交屋；下波業績高峰，期待在2027年，屆時總銷達60億元的「全坤峰碩」可望完工交屋，法人估計該案EPS貢獻度將達6元以上。

●亞泰影像（4974）18日舉行忘年會，董事長賴以仁於會中表示，雖然2023年市場挑戰不小，但亞泰影像2023年仍樂賺逾半個股本，未來仍將聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，持續拓展產品應用領域，開創新的成長動能，在產能部分，也將善用深圳及緬甸兩廠優勢，擴大競爭門檻，為公司創造最大營運效益。

亞泰影像忘年會18日登場，亞泰也順帶於會中揭露2023年獲利自結數，經結算，亞泰2023年自結合併營收約35.39億元，稅後純益約4.09億元，換算EPS 5.64元，表現雖不若2022年的營收42.93億元及EPS 7.98元，但亦保有歷史第三高的水位。

●轉型成為循環經濟永續投資商的雲豹能源-創（6869），18日宣布斥資1億元入股聯合材料科技，取得53％股權，投入塑膠循環再生科技，取得台灣唯一環保署認證之使用100％再生塑膠標章，並生產出全台獨家100％再生塑膠袋。

在入股之後，雲豹能源積極推動聯合材料科技擴廠，將產能提升3倍以上，在國內訂單成長可期下，將為集團營收帶來相當挹注。

●台股18日反彈66點、收在17,227點，但外資續賣，市場追價意願不高，季線得而復失，成交值也萎縮至2,807億元；惟盤面仍有等13檔個股價量齊揚，法人回頭加碼或連續大敲約1,500張以上，其中，以群創（3481）獲法人連三日大敲逾20萬張最受關注。

在市場反彈氣勢不足下，盤面仍有群創、京元電子、慧洋-KY、達運、台耀、明基材、弘憶股、工信、國產、萬海、迎廣、加捷生醫、東陽等13檔上市櫃個股，18日價量齊揚，法人由賣轉買，連11日買超，期間買超張數約在1,500張以上。

●瞄準疫後餐飲復甦商機，興櫃連鎖餐飲集團築間（7723）啟動國際化布局，旗下新品牌「築間酸菜魚」海外首店18日於香港銅鑼灣開出。

築間2023年淨增39家門店，旗下共有7個品牌、170家門市，受惠既有門店營收成長及展店效益，2023全年營收57.62億元、年增32.69％，創年度新高。已公告的2023年上半年稅後純益達2.01億元、年增約175％，EPS達5.05元。

●瞄準不孕症市場，松瑞藥（4167）旗下松瑞生技18日與亞瑟醫藥集簽訂合作協議，攜手進軍原廠藥在美國每年約1.2億美元商機市場。

松瑞生技董事長陳勇發表示，該合作案，是由松瑞提供不孕症輔助藥物SLC-028相關製程技轉及技術支持，並由亞瑟醫藥集團負責藥物生產製造及全美通路銷售，藥品核准上市後，銷售利潤則由雙方共享。

●向榮（6794）繼ELIXCYTE-OA治療膝骨關節炎臨床試驗案進入第三期收案階段後，備受重視ELIXCYTE-CKD治療慢性腎臟病第1/2期臨床案，預計下半年公布數據。由於細胞治療開發案大有進展，向榮日前已通過創新板上市案審議，最快第二季掛牌。

向榮2023年營收0.24億元、年增70.8％。該公司除細胞新藥開發外，取得多國專利並唯一獲得醫材等級認證的細胞儲存容器優易保UnicoVial，已於2023年取得美國FDA的MF登記申請核可，開始進行銷售。

●由美中財政部官員組成的「金融工作組」傳18日和19日在北京舉行第二度會談，會議聚焦討論金融穩定、跨境數據、資本市場、毒品和恐怖主義資金，以及中國經濟放緩，導致前景下行隱憂等問題。儘管美中近期就台海議題持續交鋒，中美雙方仍尋求擴大經濟合作空間。

●蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro即將在美國時間1月19日展開預購，因蘋果VR/AR規格與配套應用增多，研究單位預期，上市之後將引爆市場話題，預估2024年Vision Pro出貨量有望上看50～60萬台，較原市場預估銷售量多出五成。

●美國聯準會（Fed）17日出爐的《褐皮書》報告顯示，各地區就業市場幾乎全面降溫，消費者支出強韌支撐近幾周的美國經濟，抵消製造業等領域景氣疲弱的衝擊。

●中國新能源汽車龍頭比亞迪（BYD）近年積極布局海外市場，擴大產銷動能，其中又以對東南亞地區最為積極。18日傳出，比亞迪在印尼推出三款電動車，並在當地投資13億美元建造一座產能15萬輛汽車的工廠，該項投資成為比亞迪在東南亞重要布局。

●短影音社群抖音（TikTok）風潮席捲全球，母企字節跳動持續擴大海外版圖。消息指出，該公司正在加拿大、澳洲等地籌建研發中心，並陸續將相關人員轉調海外，預計研發中心未來將投入抖音海外版TikTok、影片編輯工具CapCut以及社群軟體Lemon8等海外業務的研發。

●美鋁（Alcoa）17日盤後公布上季（去年12月底止）業績與財測，儘管預警今年鋁礦產量續跌將衝擊營收，但上季虧損縮小，表現優於華爾街預期，帶動公司股價在18日早盤跳空開高大漲逾4％。

●電動車市場競爭趨於白熱化，但韓國現代汽車集團（Hyundai）與子公司起亞（Kia）憑藉多樣款式與實惠價格，在美國打下一片天、擊敗其他傳統汽車大廠。2023年兩家公司電動車合計銷量躍居第二位，僅次於該領域龍頭特斯拉。

●考量經濟活動回暖，瑞銀證券18日上調大陸2024年經濟增長預測，調升0.2個百分點至4.6％，並預計未來政策支持有望溫和加碼，或將降準最多2碼。摩根資產管理則表示，大陸經濟復甦仍面臨房市、消費信心疲軟等挑戰，但經濟數據略有改善，當更強而有力的刺激出現時，有望為陸股注入上升動力。

利空因子：

●長榮航空機師醞釀罷工，機師工會昨（18）日表示，不意外22日開票當日將取得合法罷工權，且立即規劃於農曆春節期間罷工，並在罷工前24小時預告。長榮航空回應表示，尊重工會自主，不會放棄任何與機師工會溝通協商的機會。

●國泰、復華、富邦、保德信四家投信共七名前基金經理人，涉嫌利用職務跟單，不法獲利近4億元，證期局副局長高晶萍18日指出，金管會去年11月就已金檢這四家投信，並已對富邦投信、保德信投信各開罰180萬元、120萬元，解除所有相關經理人職務，國泰與復華投信當時是「糾正」。

●新光人壽增資議題攻防戰繼續延燒。新光金控名譽董事長吳東進18日受訪，再次呼籲新光金快增資新壽，否則將動搖投資人信心。金管會亦表示，新壽該增資不能一直拖著不增，「公司經營要有誠信，不能換經營團隊就不做」，新壽12月底資本適足率（RBC）若再未達標，將依規定處理。

●史上首家外商保險因權責不符遭重罰，保險局副局長蔡火炎18日宣布法巴人壽、法巴產險因違反產壽分業經營原則，有五項重大缺失，對法巴人壽處罰鍰900萬元、法巴產險罰鍰600萬元，停止法巴人壽總經理戴朝暉職務6個月、調降資訊部李姓主管每月月薪30％為期6個月，法巴產險總經理調離職務由公司自行議處。

●智冠（5478）與大股東網銀再度交鋒。網銀質疑智冠與榮剛的換股案，應交由股東會通過，但智冠表示，公司董事王炯棻雖擔任榮剛董事長，但僅是「共通董事」，非網銀所指稱的關係人。

●房地產景氣低迷尚在調整中，玻陶、建材廠改攻公共工程及開拓非經銷商新通路以增加銷量，冠軍（1806）、惠普（8424）、凱撒衛（1817）工程營占近一年來已提升1～2成。中釉（1809）2023年更直接承攬公共工程，法人預估中釉新的工程案量將可貢獻營收1成上下。（中性看待）

●晶圓代工廠力積電（6770）18日舉行法說會，2023年第四季每股淨損0.52元，虧損擴大，累計2023年每股淨損0.4元，總經理謝再居表示，2024年第一季產能利用率小幅回升，但長假效應下，單季營收將是5％～6％個位數下滑，預計第二季以後市況緩步回升，2024年營運表現可望優於2023年。

謝再居強調，2023年第四季需求仍有回升，但毛利率仍續跌，使得2023年第四季營收為111.62億元，較上季成長7.3％，但在市場平均價格（ASP）及毛利率持續下滑，單季稅後淨損擴大至21.14億元，每股淨損從第三季0.08元擴大至第四季的0.52元。

力積電2023年營收440.23億元，稅後淨損16.44億元，全年每股淨損0.4元。

●美國拜登政府17日宣布將葉門叛軍「青年運動」重新列入恐怖組織名單，試圖透過切斷金援與武器資源方式，防止該組織對於紅海商船發動攻擊。航運專家警告，紅海危機對於全球供應鏈的衝擊，可能長達數月時間甚至一年之久。

美方表示，被列為「特別指定全球恐怖份子」（SDGT）的青年運動將面臨嚴厲制裁，包括相關資產遭凍結等，但要到2月中才會開始實施。

●金融機構屢傳遭勒索軟體（ransomware）攻擊，嚴重干擾市場運作，甚至釀成系統性風險，負責金融監管的聯準會副主席巴爾（Michael S. Barr）17日呼籲，銀行業須做足資安準備，強化網路安全。

●銀行業大老出席世界經濟論壇（WEF）期間參加17日舉行一場私人聚會，討論包括地緣政治緊張局勢、宏觀經濟前景不明和顛覆性科技等帶來的風險。他們認為，地緣政治風險可能打亂央行降息計劃，其中以美國聯準會（Fed）貨幣政策動向為焦點。

●為因應鋰價持續下滑，全球最大鋰礦商雅保（Albemarle）17日宣布推動撙節成本方案，除了進行裁員，並推遲美國大型鋰精煉廠的資本支出。

●繼上周Alphabet裁員逾1,000人之後，據聞這家科技巨擘即將再度精簡人力，受影響部門甚至包括熱門視訊平台YouTube。谷歌（Google）執行長皮查（Sundar Pichai）在備忘錄向員工坦言，今年須削減更多人力，轉移投資至人工智慧（AI）等領域。

●半導體戰略地位使大陸當局傾注大量資源在該產業上，但大量建廠使得成熟製程晶圓產能飆增，專家估算將以三年增60％、五年增100％增速發展，恐造成產能過剩、晶圓降價血戰，甚至晶圓廠出現泡沫化等新危機。

台商蘋鏈業者、由台灣企業家郭台強經營的正崴集團旗下富港電子（昆山），近日傳因經營困難，安排部分員工放假約半年，相關員工每月僅能獲得人民幣（下同）1,800元最低保障生活費。消息傳出受到兩岸業界關注。

●美歐國家今年或再提升力度限制半導體輸入中國。美商務部官員表示，將加大力度重罰企業違規繞道、供給關鍵技術產品給中俄國家，未來高額罰款案例勢必增加。

●環球銀行金融電訊協會（SWIFT）18日公布，去年12月人民幣在全球支付占比為4.14％，雖較上一月回落0.47個百分點，但仍為歷史次高，續排行全球第四大支付貨幣。美元、歐元及英鎊分別為前三大支付貨幣。