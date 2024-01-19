紅海航運中斷 專家估影響大於疫情早期

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紅海緊張局勢升溫，航運諮詢機構Sea Intelligence於18日示警，當前航運受阻對於供應鏈構成的影響，已超越新冠肺炎疫情早期的情況。

葉門反政府組織「青年運動」（Houthi）自去年11月開始，針對行經紅海的船隻發動攻擊，以此表達其對巴勒斯坦之聲援，然而此舉導致航運公司紛紛避航紅海，改為繞行南非好望角，運輸時間也隨之拉長。

Sea Intelligence在最新報告中比對了當前與前幾年運輸受阻的情況，該公司數據顯示，由於船舶改道後的航行時間更久，其對於運力的影響已經高過新冠肺炎疫情期間。

該公司執行長墨菲（Alan Murphy）指出，此次運力下降幅度為近年來第二大，唯一影響高過紅海危機的事件為2021年蘇伊士運河阻塞事件，該事件導致數十億美元的貿易陷入停滯，墨菲研判，除了蘇伊士運河阻塞事件以外，紅海危機為目前影響規模最大的單一事件，甚至較疫情早期的影響更大。

根據Sea Intelligence的定義，新冠肺炎疫情對於航運的影響可分為兩個階段，第一階段主要是中國港口受到疫情影響的時期，第二階段則是計算疫情在全球蔓延後的影響。

墨菲認為，當前情況與疫情期間的差異在於船舶數量，疫情期間運輸需求處於歷史高點，然而因船舶數量不足，港口出現貨櫃堆積情形，而當前航運業已有新的船舶可供使用。

不過，若要抵銷繞道時間所導致的延誤，航運商需要額外增加船隻，該公司預估，全球目前約有10％的船隻處於閒置狀態，若部署更多船隻，將能改善船隻可用性的不平衡、降低運輸延誤的情形，墨菲預估航運商將在農曆年後增加船舶輪換。

紅海危機造成的運輸延誤目前已對若干企業的供應鏈構成影響，諸如特斯拉（Tesla）、富豪汽車（Volvo）和米其林（Michelin）皆於近期表示，在供應受阻下將停止部分生產，Ikea、Crocs2等公司則證實部分商品的供給受限。

全球航運巨頭馬士基頭馬士基（Maersk）執行長柯文勝（Vincent Clerc）17日曾表示，紅海危機可能使全球航運中斷至少數個月，或甚至更長時間，因為此等情況實際上如何發展將難以預測。