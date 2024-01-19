過年宅家涮涮樂 王品豪華級鍋物年菜外帶開訂

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過年圍爐吃火鍋最對味，王品集團旗下「聚日式鍋物」、「旬嚐」及「青花驕」各推外帶年菜組合，即日起到 2月24日，「聚日式鍋物」主打雙人海陸雪花豬、雙人海陸雪花牛、頂級肉肉聚四人套餐及豪華海陸聚四人套餐，其中四人套餐不3,000元，能大啖極降霜降和牛超划算。「旬嚐」即日起到2月15日開賣外帶年菜，依照用餐人數提供頂級龍蝦海陸、頂級和牛、精緻海陸、精緻牛豚四款多人套餐選擇，最低3,000元即能入手。「旬嚐」另提供台北地區年菜免費外送服務，每日名額有限，請盡早訂購。1月22日至2月29日，「青花驕」推出全新雙人青饗宴外帶套餐，主食可任選牛肉或豬肉組合，還能吃到招牌鮮蝦滑、青花椒貢丸，絕對讓驕客大滿足。品牌預估火鍋年菜外帶，能助攻年節業績增加3.5％。

年前不用擠破頭搶餐廳訂位，王品最新頂級火鍋「旬嚐」即日起到2月15日，限量開賣外帶年菜，共有頂級龍蝦海陸、頂級和牛、精緻海陸及精緻牛豚等四款套餐選擇，內含波士頓龍蝦、澳洲純血和牛、日本F1國產牛、美國Prime翼板牛、西班牙伊比利豬梅花等多樣主餐豐盛組合，加上白玉花枝蝦滑、黑玉墨魚滑、蟳絲魚豆腐等小品，絕對能吃飽，兩人套餐最低三千元就能享用輕奢美味。台北地區的鐵粉們，只要選購外帶年菜，可獲得門店貼心免費外送到家，免出門奔波採買，也能和親友在家開心歡聚。

瞄準過年外帶商機，「聚日式鍋物」即日起到 2月24日，準備雙人海陸雪花豬、雙人海陸雪花牛套餐、頂級肉肉聚四人套餐及豪華海陸聚四人套餐，鐵粉們可到全台26家門店外帶，一站式買足、方便又省事。其中，豪華海陸聚四人套餐主餐有極上霜降和牛、雪花牛、雪花豬，肉量重達1.2公斤，還能吃到極鮮魚片、蝦貝拼盤，份量超霸氣，一網打盡海陸滋味超滿足。

網路票選第一精品火鍋「青花驕」，1月22日至2月29日推出雙人青饗宴外帶年菜套餐，提供青花椒麻辣鍋、酸菜白肉鍋兩款湯底選擇。主餐肉類有牛培根與特選板腱牛、帶皮豬五花與特選豬梅花任選一款選擇。不吃牛的顧客，可以選酸菜白肉鍋搭配豬肉組合，同樣能吃得盡興。副食則有青花椒貢丸、鮮蝦滑、手感拉麵，小家庭不用出門排隊，在家也可輕鬆開鍋解饞。