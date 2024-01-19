台積電展望佳、ADR漲近10％ 法人：有助台股續彈

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台積電美國存託憑證（ADR）飆漲近10%，登上近2年來最高點，華爾街股市主要指數18日收高。法人表示，新台幣兌美元18日轉為升值，且台積電18日法人說明會預估今年美元營收成長逾2成，有望帶動今天台股持續反彈。

新台幣18日隨著美元小幅回檔，外資匯出暫時休兵，匯價得以終止連4貶，收盤收在31.571元，升1.8分。

紐約掛牌的台積電ADR 18日終場大漲10.08美元，漲幅約9.8%，收在113.03美元，創2022年2月以來新高，帶旺相關個股，費城半導體指數大漲136.57點或3.36%，收4206.52點；科技股那斯達克指數勁揚200.03點或1.35%，收15055.65點；道瓊工業指數上漲201.94點或0.54%，以37468.61點作收；標準普爾500指數上揚41.73點或0.88%，收4780.94點。

台股18日開高震盪，早盤觸及17300點，但追價意願不足，終場指數上漲66點，收在17227.79點，收復17200點，但季線約17237點關卡得而復失，成交值新台幣2705.58億元。外資及陸資賣超87.53億元，連續4個交易日賣超，累計賣超約1412億元，18日提款聯電與仁寶。

產業動態方面，晶圓代工廠台積電18日法人說明會如市場預期釋出正面訊息，由於人工智慧（AI）需求旺盛，將驅動台積電今年營運健康成長，預期全年美元營收成長低至中20位數百分比（約21%至26%），將創新高；其中，3奈米貢獻營收可望成長逾3倍。

連接器線材廠正崴集團旗下富港電子（昆山）有限公司傳出因營收年減52%，決定讓員工放假，如無明顯訂單增加，放假時間將持續至7月31日；正崴對此澄清，昆山廠會定期整併組織、提升營運綜效，目前處於淡季，模具部門正在調動人力，公司正與員工洽談。

電子代工廠金寶18日舉辦旺年晚會表示，2024年營運將回到與以往相當的節奏，下半年營收將優於上半年，但整體市場氛圍相對保守，金寶透過新產品導入，有比較樂觀看法，泰國新廠預計第1季底啟用。