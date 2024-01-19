寒流21日南下北部轉冷 23、24日凍全台

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

交通部中央氣象署預報，今天白天各地晴朗溫暖，入夜鋒面接近，明天鋒面通過及東北季風增強，北部開始降溫，21日寒流南下，北部及東北部明顯轉冷，23日、24日全台都非常寒冷。

氣象署指出，今天白天各地晴朗溫暖，北部及東半部高溫約攝氏25度左右，中南部26至29度，有點偏熱，入夜後鋒面接近，北部地區降雨機率增加，各地雲量逐漸增多；明天鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭溫度開始下降，其他地區白天不受影響，入夜也開始降溫。

氣象署預測，21日、22日寒流南下，北部及宜蘭天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降，23日、24日是這次寒流氣溫最低的時候，台灣各地都非常寒冷，平地氣溫北部及東北部約7至9度，台中至台南及花蓮約8至10度，高屏、台東約11至13度。

降雨方面，氣象署指出，21日迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲；22日、23日受華南水氣東移影響，降雨區域增加，中部以北、東半部、南部山區皆有降雨的機率，天氣濕冷。

另外，氣象署預測，22日晚起至23日，北部、宜蘭1000至1500尺以上山區及23日中南部、花東2500至3000公尺以上高山可能降雪，且路面可能出現結冰、霧淞。