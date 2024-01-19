祖克伯揭Meta將斥巨資買輝達AI晶片 價格估算曝光

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人工智慧（AI）狂潮席捲全球，激起晶片搶購潮，社交平台巨擘Meta也不例外。Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）18日透露，該公司將斥資數十億美元，購入輝達（Nvidia）的AI晶片。

祖克伯18日在Instagram短片中表示，該公司的AI未來路線圖將需要「大規模運算基礎設施」，包含在今年底前購入35萬張輝達的H100繪圖處理器（GPU）。

祖克伯並未透露具體將投放的資金額度，亦未透露該公司已購買的GPU數量，不過H100於2022年底才推出，目前供應仍有限。

投顧公司Raymond James 分析師表示，H100的售價介於2.5萬至3萬美元之間，但供不應求導致其價格被炒至4萬美元以上，即使以最低的2.5萬美元進行估算，祖克伯所提及的35萬張H100，花費估計將達90億美元。

此外，祖克伯指出，Meta的運算基礎設施將包含其他GPU，整個運算基礎設施共涉及60萬張與H100同級的AI晶片，如是方能使該公司邁向通用人工智慧（Artificial General Intelligence，簡稱AGI）的願景。

AGI係指種能夠在各種領域和任務中，表現出與人類相媲美、或甚至高過於人類的運算系統，OpenAI 以及Google的DeepMind 部門也致力於研究此領域。

Meta首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）上個月在媒體活動中便曾強調晶片在該公司發展中的重要性，正因AGI已成為趨勢，因此必須購買更多的 GPU，他將此比喻為一場人工智慧戰爭，而輝達便是武器供應的來源。

祖克伯此前在財報電話會議上也曾表示，就投資的優先事項而言，人工智慧將成為該公司2024年最大的投資領域。