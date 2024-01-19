《半導體》力積電去年轉虧落底 3因素帶動2024營運好轉

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠力積電(6770)18日召開線上法說，2023年第四季虧損擴大續創低、每股虧損0.52元，使全年營運顯著轉虧創低、每股虧損0.4元。展望2024年，公司預期首季營收將季減5～6％，但稼動率回升有助毛利率好轉，並看好今年營運在3因素帶動下可望優於去年。

力積電2023年第四季自結合併營收111.61億元，季增7.3％、年減22.29％，終止連5季下滑。但營業虧損擴大至20.16億元，連3季創低。稅後虧損21.13億元、每股虧損0.52元，連2季創新低。毛利率3.06％、營益率負18.07％，雙雙連3季創低。

累計力積電2023年自結合併營收440.22億元、年減42.14％，為近4年低。營業虧損31.56億元、稅後虧損16.43億元，雙雙轉虧創新低，每股虧損0.4元則為歷史次低。毛利率驟降至12.02％、營益率負7.17％，分創歷史次低及新低。

力積電總經理謝再居表示，2因素導致去年第四季毛利率驟降，包括利基型及標準型DRAM需求顯著增加、但平均售價（ASP）年減21％，價格不佳使產品組合轉弱，及提列長約（LTA）損失近5億元。全年稼動率降至約60％、提列閒置產能損失約26億元，亦拖累全年毛利率。

展望2024年，受工作出貨天數減少影響，謝再居預期力積電首季營收將季減約5～6％，但對第二季回溫抱持樂觀態度看待，看好在記憶體價格持續回升、稼動率回升與銅鑼新產能貢獻等3因素帶動下，今年營運將優於去年。

謝再居指出，去年第四季起已感受客戶需求顯著回溫，主因客戶庫存降至正常水位，希望趁低價多建立一些庫存。受惠DRAM及Flash價格續揚，使記憶體代工需求較佳，預期力積電首季稼動率可望回升至70～75％，有助提升毛利率、減少閒置產能損失提列。

其他應用需求方面，謝再居預期邏輯代工業務可望逐季回升，對下半年表現有所期待。不過，面板驅動IC方面，由於中國大陸推動在地化、當地客戶傾向採用當地晶圓代工業者影響，展望相較其他產品較不樂觀。

銅鑼新廠方面，力積電目前正遷入機台及調整產線，8500片月產能預期下半年可全線投產，主要生產55/40奈米邏輯產品。而去年資本支出原預期17.5億美元，實際支出15.4億元，其中2億美元挪至今年，今年資本支出約8.1億美元，其中9成將用於銅鑼新廠。

對於中國大陸晶圓廠大舉擴增成熟製程產能，恐加劇價格競爭，力積電表示，數年前已對此開始預備，轉向爭取歐、美、日、韓等客戶，且中國大陸以外的車用需求甚多，公司因同時具備邏輯、記憶體及2.5/3D封裝等特殊製程，相較中國大陸對手仍具差異化優勢。