《電週邊》樺漢旗下Kontron砸44億元 收購德商KATEK近6成股權

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【時報記者葉時安台北報導】樺漢(6414)併購持續發動，周四晚間召開重訊記者會，代子公司Kontron AG公告，Kontron AG董事會通過將透過其子公司Kontron Acquisition GmbH進行收購德國掛牌公司KATEK SE約59.4%股權，預計交易總金額約1.28億歐元(約新台幣44億元)。本次收購之執行仍需獲得德國主管機關反壟斷審查之核准，預計於2024年上半年完成。

樺漢子公司Kontron AG董事會決議通過將透過其子公司Kontron Acquisition GmbH進行收購KATEK SE(德國股票代碼：KTEK)。Kontron Acquisition GmbH將以每股15.00歐元現金收購KATEK SE共858萬7138股(約59.4%)，預計交易總金額約為1.28億歐元。若完成對KATEK SE全資收購，預計交易總金額約為2.16億歐元。樺漢表示，本次收購之執行仍需獲得德國主管機關反壟斷審查之核准，預計於2024年上半年完成。

本案標的公司Katek SE的整體公司價值預計約為2.229億歐元(每股15.43歐元)，收購價格應屬合理，併購對公司每股淨值及每股盈餘無影響，併購之對價種類及資金來源為子公司以營運資金及融資資金支應。

樺漢說明，集團與子公司Kontron雙方積極推動ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)轉型高毛利智慧方案，併購後預計產生之效益將擴大Kontron於再生能源及其他產業智慧解決方案之產品範圍，就能源技術領域而言，包含提供遠端控制、安全和遠端維護之服務，對樺漢集團AIoT及AI ESaaS發展將帶來碩大助益。

KATEK成立在2018年，集團總部位於慕尼黑，著重在開發與製造高端電子元件、裝置和服務，主要市場與產品包括綠色能源、太陽能電網、航太軍工、醫療保健、工業物聯等解決方案，服務市場涵蓋德國、歐洲、北美等。