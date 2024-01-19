《盤前掃瞄-國外消息》美股收高 道指終結連3黑；IEA OPEC看衰油需求

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【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.台積電財報亮眼，推升美半導體股強勢，蘋果強彈逾3%帶動科技股走高，那斯達克上漲1.35%，道指漲逾200點，終結連3黑，美股主指全收高。道瓊指數漲201.94點、漲幅0.54%、報37468.61點；那指漲200.03點、漲幅1.35%、報15055.65點；標普500指數漲41.73點、漲幅0.88%、報4780.94點；費半指數上漲136.57點；漲幅3.36%、報4206.52點。

2.IEA OPEC看衰需求 油價變臉。國際能源總署（IEA）18日發表最新月報，預期今年全球石油需求增長將較去年縮減逾100萬桶，加上石油輸出國組織（OPEC）前一天月報展望顯示，明年需求將低於今年，即使中東局勢刺激油價走高，市場憂慮需求走疲令國際油價盤中翻跌。

3.Fed褐皮書 就業市場降溫 消費支出仍強韌。美國聯準會（Fed）17日出爐的《褐皮書》報告顯示，各地區就業市場幾乎全面降溫，消費者支出強韌支撐近幾周的美國經濟，抵消製造業等領域景氣疲弱的衝擊。

4.鋁礦產量續跌 美鋁看淡今年。美鋁（Alcoa）17日盤後公布上季（去年12月底止）業績與財測，儘管預警今年鋁礦產量續跌將衝擊營收，但上季虧損縮小，表現優於華爾街預期，帶動公司股價在18日早盤跳空開高大漲逾4％。

5.現代＋起亞 躍居美電動車二哥。繼上周Alphabet裁員逾1,000人之後，據聞這家科技巨擘即將再度精簡人力，受影響部門甚至包括熱門視訊平台YouTube。谷歌（Google）執行長皮查（Sundar Pichai）在備忘錄向員工坦言，今年須削減更多人力，轉移投資至人工智慧（AI）等領域。