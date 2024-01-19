《電週邊》外資喊買緯穎 目標價2300~2460元

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【時報記者任珮云台北報導】外資出具緯穎(6669)最新報告給予「買進」，目標價在2300~2460元間。緯穎去年第四季稅後淨利為35.15億元，每股盈餘為新台幣20.1元。毛利率年增2.6個百分點至11%，營益率年增1.8個百分點至7.9%，稅後淨利率年增1.6個百分點至6%。數據優於市場預期。法人分析，去年4Q強勁利潤表現主要是由於良好的產品組合，其中非經常性工程（NRE）的大幅貢獻，因緯穎正在開發眾多人工智慧伺服器項目。公司還宣布，其董事會批准在子公司WiWynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.（WYMY）進行1億美元的增資，用於廠房建設。

緯穎2023全年毛利率年增1.2個百分點至9.4%，營益率年增0.5個百分點至6.6%，稅後淨利率年增0.1百分點至5%。EPS為新台幣68.88元。2023年度自結合併營收為歷史次高，毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。

法人估，人工智慧伺服器（主要是AWS的ASIC伺服器項目）在緯穎的Q4銷售中佔比超過20%，較第3季度的10%以上。ASIC伺服器的大規模投入有助於提升銷售，而可觀的NRE則有助於提升毛利。

法人估2024/2025年，緯穎EPS將分別較去年同期增長47%/26%，主要受到強勁的人工智慧伺服器推升（包括ASIC伺服器以及來自新客戶贏得Nvidia解決方案的人工智慧伺服器）。