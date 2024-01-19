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台積電重返600元大關 台股早盤狂飆逾300點

台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

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護國神山台積電（2330）法說行情點火，18日開盤股價大漲逾5％，盤中高點來到625元，激勵大盤飆漲超過300點，收復17,500點整數大關，目前暫報17,560點，上漲332點，辛耘（3583）、家登（3680）等半導體設備廠上漲逾3％，扮演吸金指標。

關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲201點，或0.54％，收在37,468點；標普500指數上漲41點，或0.88％，收在4,780點；Nasdaq指數上漲200點，或1.34％，收在15,055點；費半指數上漲136點，或3.35％，收在4,206點。

美股強勢反彈，四大指數收盤全數上漲。由於公布包含初領失業金人數、新屋開工、營建許可等數據優於預期，而且FED亞特蘭大分行主席Bostic重申，預計至少等到3Q24才會降息，造成10年期美債殖利率走高。

不過，受惠晶片製造龍頭台積電（TSM）財報優於預期、業績展望良好，為半導體需求復甦帶來好消息，激勵包含蘋果、Nvidia、AMD等科技股領頭走高。此外，國會兩院於盤中投票通過臨時支出法案、化解本週政府關門危機，因而幫助美股四大指數漲幅進一步擴大、尾盤全面收高。

統一投顧表示，雖然美國債券殖利率反彈，且受地緣政治風險升溫及兩岸政經擔憂，台幣大貶，近三日外資大幅賣超台股，使台股急跌回測季線；不過，台積電法說會揭示2024年營收上看兩成，資本支出達300億高標有利半導體類股，夜盤台積電ADR 大漲近10％，可望帶動台科技股回升。操作上建議可布局半導體、IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、先進製程設備、航運等族群。

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