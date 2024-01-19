《電零組》1：22.2422 健策換股購併金利

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【時報記者張漢綺台北報導】健策精密(3653)宣布購併金利精密工業(5383)，健策將以增資發行普通股每1股換發金利精密工業普通股22.2422股，股份轉換基準日為113年5月31日，健策表示，金利強項在沖壓精密連接器端子，且大陸廠區擁有電鍍執照，兩家公司合併將有助於健策新產品發展。

健策與金利18日同步召開重大訊息記者會，健策於109年1月透過私募方式取得金利精密37.78%股權，有鑑於雙方團隊合作已超過4年，無論是經營管理、產品及客戶資源等方面均陸續展現合作成果，為整合資源、降低營運成本、擴大全球市場競爭力，健策董事會決議以增資發行新股對價，與金利精密工業進行股份轉換。

健策財務副總經理郭逢春表示，基於企業價值極大化之理念，雙方預計適時進行集團組織重整，擴充及優化產品線、加強研發技術、擴大採購效益、提升管理效率，並整合整體經濟規模效益，故經雙方董事會決議通過，本公司以增資發行新股方式與金利精密進行股份轉換，期以能籍由整合集團資源、擴大營運規模，提升營運績效。

健策預計以普通股每1股換發金利精密工業普通股22.2422股，取得金利精密100%股份，以健策18日收盤價706元換算，併購價格為31.74元，以金利收盤價33.9元來估算，折價約6.37%。

在廠區整併方面，健策表示，由於健策大陸廠區欠缺電鍍製程，而金利大陸南通廠區擁有電鍍生產執照，兩家公司合併後，健策大陸廠區可望與台灣廠區一樣擁有完整的製程，有助於降低兩家公司在大陸廠區管銷及製造成本，並藉由產線分工，進一步擴大兩家公司產品線，金利亦可切入車用IGBT等更高端的產品，對兩家公司營運將有正面助益。

除大陸廠區整併效益可期，地緣政治引發供應鏈移轉，由於馬來西亞為半導體封裝大廠在東南亞佈局重點國家，健策亦依客戶需求，評估在馬來西亞設廠，預計今年就會在馬來西亞設立子公司進行設廠事宜。

金利預計3月6日舉行臨時股東會，討論與健策精密工業股份轉換案及股票申請下櫃案。