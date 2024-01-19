市場持續消化中國利空因素 料兩會前夕「春季躁動」行情可期

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過去一個月，陸股於近年低檔附近震盪，市場持續消化多重利空，多數經濟數據表現不如預期、信評公司下調中國展望，然短期市場情緒已得到一定程度釋放，市場賣壓有所減輕。觀察近一個月以來，上綜指數、深綜指數分別下跌4％、6.3％；代表上、深兩市大型藍籌股的富時中國A50指數表現相對抗跌，約下跌3.3％，最新A50指數點位約在11,045點附近。

經濟數據方面，中國最新PMI數據出現矛盾現象，官方製造業PMI與財新製造業PMI方向不一致，後者表現較佳，與官方指數相比，財新調查更加側重於規模較小的企業。數據矛盾顯示中國企業的復甦程度出現結構性的差異；而中國12月份CPI年減0.3％，連續三個月下滑，通縮疑慮仍存，突顯中國內需仍待進一步提振。

資金方面，過去一年，由於美國與中國的貨幣政策方向相悖，美中利差持續擴大加深中國資金流出的壓力。目前已見到Fed官員開始討論降息時間點，表示利差有望收斂，此外預期中國人民銀行仍將繼續實施寬鬆貨幣政策，整體將有助減緩資金流出壓力。

風險方面，自從中國實施三道紅線，積極釋出遏制炒房的政策背景下，房地產行業出現明顯下風，影響層面逐漸擴大，衍生出2023年房企模範生：碧桂園出現違約事件、中植系宣布資不抵債、地方政府財政收入惡化等問題。

去年中國政府也意識到問題的嚴重性，政策面的鬆綁包括刻意淡化房住不炒、發布中資地產商白名單、發行特殊再融資債券置換地方政府的隱性債務等措施。並在去年12月份的經濟工作會議中再次強調要有效防範化解重大經濟金融風險。在中國政府積極推出應對政策的背景下，預計風險將可控。

政策方面，當前來看，中國經濟壓力仍大，目前面臨的實際狀況是企業投資不足、家庭貸款壓力大，因此降低企業融資成本和家庭抵押貸款負擔為今年人行重點工作之一，也意味著人行的降息期間仍可延續。

另外，中國大型銀行已於12月已調降存款利率，預計人行為避免銀行淨利差壓縮而影響借貸意願，近期調降政策利率的可能性將上升；去年12月的中共中央經濟工作會議釋出2024年經濟將設定在5％左右增長目標的訊號。會議指出，今年的經濟要堅持穩中求進、以近促穩、先立後破，多項有利於「穩預期、穩增長以及穩就業」的政策，並將財政資源有效統籌，使用專項債、國債、融資擔保等多種工具，透過精準融資促進經濟持續回升。

展望後市，儘管中國經濟尚未見到明顯復甦，然在中國經濟工作會議釋出穩經濟的訊號、人行持續維持寬鬆環境動機仍存，也代表後續股市有望緩慢築底。時序靠近春節，就過往經驗來看，春節行情將有助於陸股上漲，統計過去10年間，有7年陸股於2月上漲。

另外，在3月全國「兩會」前夕，中國官方仍有維穩金融市場的動機，由於近期陸股跌勢已出現放緩跡象，陸股逢低已開始吸引一些外資流入，代表外資的北上資金近一個月出現了人民幣40億元的淨流入，預期在春節過後、兩會前夕，A股指數將有政策面操作的波段空間。

文／國泰富時中國A50基金經理人游日傑