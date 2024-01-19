蓄積好運看藍眼淚 畫家曹松清「遇見那些光」讓你先睹為快

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迎接青龍年，藝術家曹松清將於1月26日起在新北鶯歌的臺華窯三館展出「遇見那些光─曹松清油畫創作展」，為期兩個月，包括最新的創作 21幅-「藍眼淚」、「岩光」及「什光」等系列作品，其中的藍眼淚更是蓄積好運的Must See。

這個展覽名稱呼應到這幾年不少人想到馬祖看 「藍眼淚」，曹松清說：「先不論是否能順利成行，即便順利成行了，就可以看到藍眼淚嗎？其實並不盡然，甚至要賭些運氣。」國立臺灣海洋大學教授蔣國平也曾在學術研討會上說，受限各種條件，有九成觀光客無法順利看到藍眼淚。

這幾年，「藍眼淚」被美國CNN納入「世界15大自然奇景」，想一睹藍眼淚的遊客更絡繹不絕。每年4-6月是福建閩江的汛期，豐沛的降水為閩江口的馬祖列島帶來藻類生長所需的養分，矽藻是「夜光蟲」的主要食物；其中，呈U字形的澳口為馬祖創造得天獨厚看到藍眼淚的條件，矽藻因地形地物留滯岸邊久些，可以讓旅客更容易遇見那些夢幻的光。

因此，第一趟馬祖行就看到藍眼淚可說是一件很幸運的事，因為要看見藍眼淚要有天時（忌滿月）、地利（場勘）、人和（導遊帶領）。曹松清的《藍眼淚系列》，捕捉陽光下以赤潮形象呈現的藍眼淚，當夜幕低垂這些赤潮在風浪帶動下，不斷沖激岩石等地物，就會產生藍眼淚。而這些，曹松清以目視、拍照、錄影，加上自己的感受在筆下呈現。

馬祖海島本身就是間地質大教室，尤其海岸地形最具特色，也是著名場景。在海島，陽光的元素十分強烈，也盡藏著我繪畫中發展出來的《岩光系列》。剛硬的岩石揭示馬祖剛毅性格，陽光普照耀出繽紛多姿的色彩；也因其堅實抵抗海浪衝撞，打磨出險峻盤踞的地景，孕育出「海島人」的生命觀。

對於打算前往馬祖旅遊的朋友，藝術家衷心推薦：除了芹壁、津沙、福正等閩東聚落，有機會也要多看看馬祖豐富地質的海岸，用不同視角體察馬祖。事實上，馬祖除有機會看到藍眼淚，閩東建築、特色廟宇、花崗石岩、戰地坑道、巨石神像、黑嘴端鳳頭燕鷗、大坵梅花鹿、方塊海、東莒燈塔、東引燈塔、紅花石蒜、星空奇景同樣值得一遊；這些島上日常、宗教慶典、飲食文化，都是曹松清美好記憶與作品的源泉。

遇見那些光─曹松清創作展相關資訊：展覽日期自2024年1月26日至3月27日09:30-18:00；休 館 日：2/7、2/21、3/6、3/20；展覽位置：臺華窯三館典藏空間(02)26774000；展覽地址：新北市鶯歌區文化路124號