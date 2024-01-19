《金融股》中信證辦嘉基無擔可轉債 超額認購8.85倍 創今年最高紀錄

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【時報記者任珮云台北報導】中信金(2891)旗下中信證主辦嘉基(6715)發行之3年期無擔保可轉換公司債「嘉基二」（67152）競價拍賣，合格投標總數量22,565張，超額認購倍數8.85倍，創今年最高紀錄，昨（18）日以承銷價114.74元掛牌，股價表現強勁，收在最高點116.35元，後勢看漲。

中信證分析，嘉基為嘉澤（3533）轉投資成立的子公司，主要產品為Thunderbolt高速資料傳輸線，為最新Thunderbolt 4全球唯二通過認證之供應商，市場滲透率有機會從目前的5%躍升到30%至50%，而Thunderbolt 5產品預計今年第2季將獲英特爾採用，未來產品布局將放眼於客製化商品。

中信證指出，嘉基針對人工智慧（Artificial Intelligence, AI）伺服器所推出的內部跳接線「Slimluster PCle5」解決方案，已獲得臺灣、美國共計三家輝達供應商認證，目前高階AI伺服器搭載8顆圖形處理器（Graphics Processing Unit, GPU），需配備3組MCIO架構產品，每組架構需6至8條Slimluster內部跳接線，看好未來出貨量將受惠於AI發展續增，也將因為相關線材技術規格較高，可望帶動產品的平均單價，嘉基預估明年AI伺服器外部主動式光纜線（Active Optical Cable, AOC）及Slimluster內部跳接線系列營收占比可望逾10%，由於新產品內部線系列產品毛利率明顯高於公司整體平均毛利率，營運展望樂觀可期。