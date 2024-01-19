《光電股》LG Innotek結盟亞光 開吃車用手機大餅

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【時報記者張漢綺台北報導】外電報導LG Innotek將投資亞光(3019)轉投資鏡頭製造商科太光電，藉此將業務拓展至車載鏡頭和延展實境(XR)裝置光學零組件市場，亞光(3019)董事長賴以仁證實LG Innotek將參與科太光電現金增資，賴以仁表示，未來雙方將擴大在車用與手機相關領域的合作。

科太光電為亞光持股95%的子公司，以生產微小鏡頭為主，主力產品為車載鏡頭，亦有手機鏡頭等產品，亞光在今年1月3日代科太光電發布重訊將辦理現金增資，預計發行117萬5000股，每股發行價格147.9元，合計募集1.73億元，18日綜合韓國時報、中央日報報導，LG Innotek將投資科太光電，由於LG Innotek是蘋果iPhone鏡頭模組主要供應商之一，未來亞光是否有望藉由LG Innotek入股科太，進而打入iPhone供應鏈，提供稜鏡等關鍵光學零組件，受到業界關注。

LG Innotek表示，我們決定投資科太光電，不僅是為了提高我們的產品競爭力，也能強化我們光學解決方案業務的競爭力，且與科太光電進行策略夥伴合作，有助業務拓展至自駕、XR等新領域。

賴以仁18日在亞泰旺年會證實，LG Innotek將參與科太光電現金增資案，賴以仁表示，LG Innotek投資後，兩家公司將擴大在車載及手機等領域的光學鏡頭、鏡片，甚至是稜鏡合作，至於能不能切入進入蘋果供應鏈還不知道，要努力。

車用ADAS滲透率持續提升，帶動車載鏡頭需求，科太光電為美系Tesal及歐洲雙B車載鏡頭供應商之一，近幾年車載鏡頭出貨穩定成長，賴以仁在日前法說會表示，2023年亞光車載鏡頭月出貨量已從2022年的25萬顆增加至50萬顆，佔營收比重也從2022年的4%成長到2023年的8%，預估2024年車載鏡頭出貨量增加至月出貨量80萬顆到100萬顆機會很大。

為因應車載鏡頭需求，科太光電也積極擴產，賴以仁表示，車載鏡頭月產能已由2022年的20萬顆增加至2023年的50萬顆，預估今年月產能將增加至100萬顆，未來也會視雙方合作就手機相關光學鏡頭、鏡片或稜鏡進行擴產。