《基金》台積電報喜 半導體市值型ETF搶紅包

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【時報記者任珮云台北報導】台股18日跌深反彈，一舉衝破17300點，由於護國神山台積電(2330)18日法說會登場，吸引法人搶先佈局，台積電股價也開高站上5日線及月線，另外，聯發科(2454)也同步衝高、加上股王世芯-KY(3661)、股后信驊(5274)帶動高價千金股反彈，幾乎盤面上重量級半導體指標股，都成為扮演台股多頭撐盤要角，也帶旺台股半導體市值型ETF股價績昂!

根據統計，截至1/18止，48檔台股原型ETF中，今年以來股價表現唯一正報酬是新光臺灣半導體30 ETF(00904)，從年初以來上漲1.17%，贏過同期間加權股價指數-3.92%；如果以近1周來看，新光臺灣半導體30 ETF也以2.72%的正報酬表現，繼續在48檔台股原型ETF中績效稱冠。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人王韻茹表示，選後台股塵埃落定，2024年台灣經濟繼續向上，半導體景氣有望撥雲見日，在大者恒大的半導體產業中，大型IC製造、IC封測績優股掌握先進製程封裝，具技術領先優勢；另外，大型IC設計、IP矽智財等千金股，又獨享全球ASIC(客製化晶片)領域商機，預估2024年半導體大型績優股後勁強，建議一般投資人想參與半導體景氣復甦行情，可直接抱半導體市值型ETF過年，把握今、明兩年半導體產業新一輪成長周期，掌握未來30年由AI帶動的半導體新紅利。

富邦投信分析，台積電18日舉辦法說，看好智慧型手機和高效能運算需求復甦，預計第一季銷售額將成長至少8%。觀察2023年第四季營收數據，高效能運算、智慧型手機、車用電子皆有約季增兩成的亮眼表現，顯示產業需求復甦態勢明確，今年可望受惠AI需求持續發酵，帶動客戶需求推升營收表現。資本支出部分，2024年資本支出預估為280億美元至320億美元，可望優於2023年，並主要用於先進製程、成熟和特殊製程技術及先進封裝測試。

昨日多數台積電含量高的ETF走勢相對強勢，由於法說公布毛利率高於市場預期，預計台積電領先地位還是不可撼動，今年產業發展仍相當樂觀，富邦投信建議投資人可適時增配科技型ETF如富邦科技(0052)參與後續的成長行情。

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