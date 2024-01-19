1家台積救美股！陸行之法說劃重點：小心2事恐暴雷

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【旺得富理財網 李宗莉】台積電法說利多齊發，除ADR大漲逾9%，也成帶動費半指數走揚的最大功臣。知名半導體分析師陸行之針對法說提出5點分析，雖AI晶片驅動成長、現金股息續增，但物聯網（IOT）、消費性電子晶片需求第4季下滑近3成，恐有公司暴雷，加上庫存估至今年Q3才會消化完，擔心年初給出高預期是否會在年中跳票。

陸行之在臉書發文分享5點觀察，包括：

1.看起來台積電非常看好2024，20~25%營收增長，主要是AI晶片帶動，但上半年還是Nvidia/AMD的AI GPU帶動，但下半年就是AI PC CPU/GPU/NPU 來帶動，動能不太一樣。

2.台積電去年資本支出總算下修到304.5億美元，今年資本支出也沒什麼成長，但營收增長20~25%，資本支出佔營收比會從去年的44%，下降到今年的34~38%。先前期待的現金股利增加總算有機會繼續增加，公司也說以後會積極一點，但對設備廠而言就沒什麼增長動能。

3.台積電總裁魏哲家說3奈米N3P跟英特爾18A 差不多，又早1年量產，但會不會客戶搞不清楚，以為18A比N3P更先進。

4.台積電的物聯網（IOT）、消費性電子晶片需求第4季竟然下滑近3成，投資人要小心在這領域的投資，肯定有公司會出來暴雷。

5.研調TrendForce一直說8奈米/12奈米成熟製程供過於求，但台積電的8奈米特殊製程需求在4季度明顯比12奈米成熟製程來的好，一個季增18%，一個季減11%，投資人可找出相關的產業及公司，趨吉避凶。

此外，陸行之提醒，消費性電子晶片需求不振，可能是蘋果手錶造成，加上Nintendo switch、sony ps5的需求都不行，庫存應該要到今年第3季才會消化完，就怕台積電年初給出高預期，卻在年中砍預期。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。