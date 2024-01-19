《商情》期金漲近1%；原油漲逾2%；期銅6周低點反彈；BDI反彈近4%

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時報-商情早報

1.避險情緒增溫，周四紐約期金漲近1%。

2.LME:01/18期銅收8310.00美元/公噸，漲42.00美元。

3.NYMEX:2月輕質原油漲1.52美元，每桶為74.08美元。

4.西德州原油上漲4.76美元，每桶為77.55美元。

5.01/18BDI運費指數為1357.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲3.00美分。

7.NYCE:3月棉花漲0.81美分，每磅為82.51美分。

8.CBOT:3月黃豆粉漲2.60美元，每公噸為361.30美元。

9.01/18TRJ-CRB上漲2.41，為265.46。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸133.63美元，漲1.64美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險情緒增溫，周四紐約期金漲近1%；由於受到中東衝突升溫及美國攻擊紅海船隻的犯罪組織，刺激黃金避險需求，同步令金價止跌反彈；終場收盤報價，2月黃金漲15.10美元，報2021.60美元；3月白銀漲0.14美元；4月白金漲22.40美元；3月鈀金漲24.30美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美國數據強勁，期銅自6周低點反彈上揚；因全球最大經濟體美國，數據顯示，初請失業金人數降至2022年底以來新低後，在降息預期的支持下市場出現了看漲情緒，加上，最大消費國中國的金屬需求仍具韌性，致倫敦(LME)銅價自6周低點反彈回升上揚。終場周四指標期銅上漲42美元；期錫上漲124美元；期鎳上漲77美元；期鋅下跌3.5美元；期鋁下跌14.5美元；期鉛上漲12.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-庫存利好推助，周四美國原油期貨漲逾2%，由於美國庫存大幅減少，且市場預測全球石油需求將強勁增長，以及冬季酷寒氣候影響美國原油產出，激勵買盤持續回補，終場美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲1.52美元，報74.08美元/桶；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲1.22美元，報79.10美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價回神，周四BDI指數反彈近4%；為應對紅海胡塞武裝的襲擊，部分航運公司已指示船隻繞行南非，這是一條速度較慢的航線，因此提高了成本面。海岬型與巴拿馬型船運價合計增加超過1400美元，令終場波羅的海乾散貨BDI指數終止連8日以來的跌勢；其中最新報價BDI指數上漲49點，收1357點，漲幅3.8%；BCI指數上漲120點，收1853點，漲幅6.9%；BPI指數上漲46點，收作1492點，漲幅3.2%；BSI指數下跌10點，收作1029點，跌幅1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-料供應緊張，周四大阪期膠續漲0.5%；據研究機構表示，膠市預計今年3月供應恐將趨緊，且國際油價昨收上揚，促使製造商減少從石油中提取合成橡膠，進而提振天然橡膠市場，令終場大阪期膠走勢續漲，但由於歐洲部分地區的製造業活動，因原材料交付的長期延誤和不確定性而受到干擾，故使得漲幅限縮；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲0.5%，報每公斤269.9日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨漲1.1%，報每公斤154.60美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.6%，收於每噸13860元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨跌至兩年多低價，玉米期貨創下三年來新低，隨後空頭回補走高，分析師指出，全球最大大豆出口國巴西天氣改善，引發對全球供應充足預期籠罩市場，小麥收漲，曾跌至11月29 日以來的最低後反彈，終場3月小麥漲3美分，3月玉米漲1.75美分，3月大豆漲7.75美分，3月黃豆油跌0.08美分，3月黃豆粉漲2.6美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-外圍市場堅挺，周四ICE棉花期貨漲近1%，受惠於國際油價及芝加哥大豆期貨雙雙上揚，同步提振期棉為連3日上漲，另外，紅海船隻遭受到攻擊，引發航運危機，導致美棉供應擔憂，將會影響棉價漲勢；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.99%，報每磅82.51美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算漲1.38%，報每公噸15755人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國刺激計畫，鐵礦石漲逾1%；因在中國國家計畫官員發表演說後，最大消費國中國重新燃起進一步刺激經濟的希望，北京當局重申將更重視擴大有效需求，並發展壯大實體經濟，致新加坡鐵礦石期貨價格提振上揚，但由於需求不溫不火則限制了鐵礦石漲幅。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.13%，報每噸119.85美元；62%鐵礦石近月漲1.24%，報每噸133.63美元。(呂方維整理)(商品行情網)