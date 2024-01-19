百萬股東準備領錢！台積電今年股息13.5元起跳 4月先拿這1筆

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】全球半導體風向球的台積電法說昨（18）日登場，隨今年資本支出佔營收比重續降至38%以下，釋出全年股利最少13.5元的大利多，估逾118萬名股東受惠。另值留意的是，2023年第3季股息從3元提高為3.5元，除將在3月18日除息交易，也將於4月11日發放，讓存股族年後可領一筆小紅包。

台積電財務長黃仁昭昨於法說表示，今年全年每股現金股息13.5元起跳，預期後續將朝穩定增加的方向邁進，代表未來幾年台積電的股利政策重點，除續以現金為主，股息更有望穩定增加。

根據集保資料統計，台積電目前股東人數高達118萬5,675萬人，在台股之中，僅次於中鋼的122萬9,311人。

由於台積電董事去年11月通過2023年第3季股利提高為3.5元現金，高於之前的3元水準，也成為未來各季度股利的低標數字，預定於3月18日除息，4月11日發放股息，合計台積電股東2023年總計可領到11.25元股息，且在2024年更至少13.5元起跳。

台積電資本支出自2021年起持續放緩，相較去年資本支出320億美元，本次法說並預估，今年資本支出將續降，介於280~320億美元間，資本支出成長率已由前3年的高峰期，開始進入平穩期。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。