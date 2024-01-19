陸駐歐盟使團團長一句話 稱不在經濟上搞一家獨大、贏者通吃

中國駐歐盟使團網站消息，中國大陸駐歐盟使團團長傅聰當地時間18日在歐洲知名媒體《歐盟動態》發表題為〈用中歐夥伴的暖意融化變亂世界的寒冰〉的署名文章指出，中國不在經濟上搞一家獨大、贏者通吃，而是新年之際，中國人拜年常說的一句話：「恭喜發財」。反映的是中國傳統文化中追求共同發展、共同富裕的思想。 傅聰表示，中歐關係要發展好，正確認知是基礎中的基礎。錯誤的認知必然帶來雙方關係失焦、失穩、失衡。在同各界交往過程中，歐洲朋友在對中認知上存在很多誤區，兩個問題值得反思。 第一，中國是要顛覆現行國際秩序嗎？實際情況恰恰相反，中國是現行國際秩序的創建者、受益者，更是維護者。當前，世界多極化正加速演進，與此同時，全球地緣競爭日趨激烈，冷戰思維沉渣泛起，霸權霸道霸凌行徑依然危害深重。中國主張「平等有序的世界多極化」，就是要堅持大小國家一律平等，反對霸權主義和強權政治，順應廣大開發中國家群體性崛起的現實，賦予他們更多的發言權和代表性，改革完善全球治理。主張推進有序多極化，呼籲各國共同恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，共同堅持普遍認同的國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義，確保多極化進程總體穩定和具有建設性。這絕非「另起爐灶」，而是推動現行國際秩序行穩致遠的必要之舉。恰恰是個別西方大國在多極化進程中貪戀霸權，千方百計維護霸權，開歷史倒車。破壞國際秩序的帽子應當由他們來戴，扣不到中國頭上。 第二，中國是要在經濟上搞「一家獨大」「贏者通吃」嗎？答案自然是否定的。去過中國的朋友都知道，新年之際，中國人之間相互拜年常說的一句話就是，恭喜發財。雖然只是一句祝福的話，但反映出中國傳統文化中追求共同發展、共同富裕的思想。改革開放以來，中國積極加入經濟全球化，既從中受益，更用自身發展來反哺世界。中國經濟每增長1個百分點，帶動其他經濟體的產出水準平均提高0.3個百分點，包括歐洲國家在內的世界各國都搭乘了中國發展的快車。當前，一些國家對華構築小院高牆、鼓噪「去風險」，實則阻礙中國為世界發展貢獻紅利，損人而不利己。中國主張「普惠包容的經濟全球化」，就是要順應各國普遍要求，解決好資源全球配置不均衡造成的發展失衡問題，使經濟全球化紅利更好地被分享，最大限度實現共贏和多贏。中國將不遺餘力推進高品質發展和高水準開放，用自身經濟發展的曙光衝破「逆全球化」的陰霾，持續助力世界經濟復甦。 傅聰指出，中歐都是世界多極化和經濟全球化的堅定支持者，都反對陣營對抗和「新冷戰」，反對脫鉤斷鏈。在推動構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化上，中歐有共同利益，更有共同責任。中方期待同歐方攜手並肩，共同落實上述兩項主張，構建人類命運共同體。面對前所未有的風險挑戰，人類社會需要的是團結而非分裂，是對話而非對抗，是合作而非衝突，是包容而非排他。二戰後，歐洲國家正是秉持團結合作、開放包容的共同體精神，推進一體化建設，實現了持久和平，推動了共同發展。相信人類命運共同體這一理念也必將推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。