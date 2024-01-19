《金融》金控招兵買馬逾萬人 網羅多元領域人才

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【時報記者任珮云台北報導】金控陸續釋出招募人才計畫，包括玉山金(2884)、富邦金(2881)及中信金(2891)都在年初陸續宣布徵才。玉山金控宣布2024年預計招募600位各領域優秀人才，富邦金控發布今年度預計招募6600位金融人才，中信金將招募7200人。

玉山金今年度除了儲備幹部計畫外，也將延攬550位私人銀行、財富管理、跨境服務、永續金融、科技法遵等多元領域人才，透過完整培訓、高挑戰目標與團隊協作，培育更多具備跨領域能力的優秀金融專家。玉山自2007年開始實施儲備幹部計畫，至今已培育出玉山新加坡分行行長、香港分行交易室主管、財富管理主管等重要人才，並持續在海內外發光發熱。玉山儲備幹部計畫共有三大類別，分別為儲備幹部MA（Management Associate）、財金儲備幹部TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）。

玉山MA分為「銀行業務」及「證券業務」兩大組別，以金控的高度進行精練培育，並安排多元專業領域的輪調學習，讓MA可在瞭解銀行業務後再進行發展的志願選填，於法人金融、零售銀行、高端理財等領域進行第一專長發展，輔以學長姐近身指導，透過參與金控或銀行重要專案，獲得多元創新學習及國際舞台歷練機會，建立系統性思維與宏觀視野。TA是財金交易優秀人才庫，分為「Quant」、「Trader」及「Capital Market」3大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。TMA則是臺灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以資訊技術為基礎，培育專案管理能力，讓技術專業與策略思維並進。

中信金今年MA開放10個組別，新增投資專案、投資經管組別，預計招募逾60位海內外跨界菁英，首年即有百萬年薪，為國內金融業唯一兩年升任經理的培育計畫。

「富邦MA計畫」，今年規畫招募組別高達28組、擇優錄取60位儲備幹部（MA），為業界最多元，提供兩年兩次升遷機會，首年即挑戰百萬年薪，計畫迄今已邁入第20年，依照目標職位規畫系統性培育及輪習機制，已培育數百位頂尖人才遍布金控及各子公司；表現優異的富邦MA已能獨當一面，擔任事業單位總經理、海外銀行金融市場單位主管、人壽投資管理單位主管、證券財管商品單位主管、投信績優基金經理人等。