最難吃泡麵拚雪恥 新品「府城擔仔湯麵」2支影片網爆紅

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曾被網友評選為最難吃泡麵的「双響泡」，繼去年底在YT發布「勇者之路」自嘲影片，推出「沙茶鍋燒湯麵」之後，今年又推出新口味「府城擔仔湯麵」，還結合「喪屍」、「鬼片」梗，推出兩支黑色幽默影片，去凸顯「双響泡」其實並不可怕，試過了才知道。

為了這次新品上市，双響泡又拍了兩支自嘲影片，內容用了電影「喪屍」橋段，來形容大家印象中的双響泡。第一支影片「味覺喪屍篇」，大玩「味覺喪失」以及「味覺喪屍」的諧音梗，呼應消費者看到双響泡產生莫名的恐懼，就覺得像看到鬼一樣可怕，最後用一口「不恐怖啊」，來翻轉大家的刻板印象。

另一支影片「愛的宵夜篇」，用鬼才要吃的泡麵，來形容消費者腦海中難吃的印象，再前後反轉手法，來說明不需抱有既定印象，只有自己試過了，才會知道。其實双響泡吸收了各方建議去改善，勵精圖治後，陸續推出的新品，一致獲得饕客「麵體不軟爛、湯頭更好喝」的評價。

府城擔仔麵一直是國人對台南美食的印象，濃郁的湯頭，更是讓人難以忘懷。這次双響泡新推出的「府城擔仔湯麵」，就是用熱油煸香後的紅蔥，加入傳統醬香味道，帶出經典麵食的濃郁蔥油肉燥香氣，湯頭加入甜蝦熬煮，使尾韻清甜回甘，鮮而不膩，饒富層次，再鋪上蒜末、香菜碎及大量銀牙，拌入湯底，搭配Q彈不易爛雙塊麵體，味覺、視覺雙享受。

兩支影片在YT曝光後，短短半天時間，點擊瀏覽就破1.5萬人，許多網友紛紛留言表示，「影片好好笑」、「變得好好吃」、「味覺喪屍好幽默」、「這喪屍也太會演了」、「想買來吃看看」。