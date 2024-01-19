林口產業優勢 亞昕三十年鉅作 即將亮相國際AI城

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新北市為全國人口最多的直轄市，且位處北北桃生活圈及政經重要區域，其中林口更因住宅剛性需求、產業聚落、捷運議題等3大優勢，推升房市發展；其中，亞昕集團深耕林口逾30年，以前瞻眼光於區域嶄新國際AI城，推出23層地標大作。

近年林口地區迎來捷運、商場以及系列知名品牌的進駐，發展更見繁盛，其中「MITSUI OUTLET PARK 台灣林口」二期工程更是引人注目，整合一期店鋪後規模達到310間。

此外，全球半導體大廠ASML艾司摩爾公司計畫在「林口工一產業園區」之新北國際AI+智慧園區興建新廠，投資金額上看300億元，並計畫將歐洲供應鏈引進台灣，預計於今年7月展開動工；投資不僅帶動住宅剛性需求，也將創造大量就業機會。

林口不僅享有國際大廠投資利多，還擁有新北國際AI+智慧園區、林口新創園區、媒體園區等優越條件，更受惠於8公里黃金廊道的就業和人口紅利；亞昕集團看準優勢，推出23層地標新案，見證亞洲最大AI聚落的形成。

亞昕集團的董事長姚連地強調，建築品質是興建房屋的首要元素，早在20年前即聘請日本東京鐵塔、東京巨蛋、阪急梅田車站工程的顧問田中純夫，引進日系精工SOP，確保每案都維持高水準的建造品質。

在董事長姚連地與總經理姚政岳的領導下，成功打造飯店、商場、名宅及公園認養等項目，並提前佈局機捷特區和扶輪公園周邊；一路走來，亞昕積極跨足多角經營，不僅在台灣取得顯赫的成就，更進軍亞太以及全球，一展卓越的國際化視野。

除了持續與市場、客戶保持緊密接觸，扎實基本功，更洞悉市場趨勢，在不斷求新、求變的環境中，打造一棟棟出色的建築產品；集團累積近60棟建築開發經驗，更獲得18座全國首獎、47座金獎榮耀，憑藉著細膩穩固的日系精工，與縝密完善的一條龍服務，成為業界佼佼者。

新案基地位於林口區文化二路，座落在雙公園國際AI城的中心商業區，高規格的規劃旨在展現30年的匠心之作，並以「五大園區、千億資金、萬人就業、兆元產值」為特點。此外，步出大門即可見到民視林口數位媒體總部，加上三井2期和東森國際陸續完工，將共同打造台灣坎城；規劃23層擎天大樓以及2至3房的舒適居住空間，為林口區域帶來新的地標。

接待會館｜林口區文化三路一段410號昕境廣場旁

早鳥預約｜02-2608-7777

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