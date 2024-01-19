黃色小鴨狂潮來襲 高雄福華推看鴨吃鴨專案

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睽違十年再度來到高雄的黃色小鴨引起了風潮，於1月27日至2月25日展出，適逢寒假加上春節檔期更讓許多旅客開始規劃出遊行程，當地旅宿及餐飲業者也紛紛推出優惠活動，要趁這波小鴨熱潮帶來的人流加強買氣。高雄福華大飯店不只在飯店陳列了黃色元素的打卡布置，也推出了相關的活動方案，不管是住房或餐飲都能享優惠，還有姓名符合條件也可加碼的打卡優惠通通有。

為了迎接超萌的黃色小鴨，高雄福華大飯店在1樓大廳及櫥窗也佈滿了溫暖的黃色笑臉佈置，邀請旅客一起感受黃色角落的和煦魅力。於黃色小鴨展出期間，只要姓＂黃＂或是姓名中有＂ㄧㄚ＂發音（ㄧㄚ.ㄧㄚˊ.ㄧㄚˇ.ㄧㄚˋ）的民眾在飯店全館餐廳或客房消費打卡即可至1樓HOVII CAFE兌換黃色馬卡龍1顆（每日限量）。

除此之外，只要出示與黃色小鴨合照及打卡於高雄福華大飯店全館餐廳平日消費還可享加碼優惠，於Smile One精緻涮涮鍋可享每桌贈梅花豬肉盤1份；珍珠坊港式飲茶可享手工布丁每人1份；HOVII Café贈經典濾掛咖啡、麗香苑贈頂級冰淇淋1球、江南春贈每人1顆炸元宵等。只要手持黃色小鴨合照及飯店打卡，到每個餐廳都能品嚐好料理及享受到不同活動贈禮（上述優惠限平日消費、每日限量）。

外地旅客到高雄看黃色小鴨住宿也有好選擇，高雄福華大飯店即日起至2月25日推出「江南chill 饗鴨」限量住房專案，入住豪華家庭房每間每晚NT$5,899元起，每房加贈麗香苑自助早餐4客，還贈送價值NT$2,860元的江南春餐廳的一品明爐片皮鴨。江南春招牌料理的「掛爐烤肥鴨」（原價2,200元＋10％）。皮脆肉嫩、風味獨特。現烤出爐的鴨外皮油亮呈金黃色澤，嚐起來皮香酥脆，上桌時由主廚當場表演「片皮鴨」，主廚運用熟稔刀法將鴨連皮帶肉削成一片片鴨肉薄片，配上清甜蔥段和香醇桂花醬，味道鮮美可口，令人回味無窮。

旅客入住「江南chill 饗鴨」限量住房專案，可選擇於入住或退房當日之午晚餐擇一時段前往餐廳享用，加點其他料理還可以享房客平日85折、假日9折優惠。該住房專案周六每房每晚加900元，於國定假日連續假期及其前夕恕不適用。