台積電跳空飛越600關卡 設備、封裝跟著飆

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晶圓代工龍頭台積電法說會報佳音，預估今年將「健康成長」，全年美元營收將成長20~25%，激勵18日ADR飆漲9.7%，今日（19）在台股市場更以625元跳空開高，一舉突破600元關卡，創下近2年新高，市值也重返16.2兆元，並帶動台積電供應鏈、封測族群等相關概念股同步走強。

展望未來，台積電預期首季營收將落在180億~188億美元，季減約6.3%，以新台幣兌美元31.1元計算，約5598~5846.8億元，符合市場預期，毛利率維持在52~54%區間。台積電預估今年整體半導體市場（不包括記憶體）產值約年增逾10%、晶圓代工約年增20%，台積電在AI需求帶動下，營收將逐季成長，全年美元營收將年增2成以上，優於同業。

台積電也透露，美國、日本及德國等海外布局將依照原定計畫進行，日本熊本廠在2月24日舉行開幕典禮，此外，最近市場最關注的AI議題，台積電也表示「需求非常強」，目前先進封裝產能無法滿足客戶，明年將持續增加產能，預估CoWoS、3D IC、SoIC未來幾年年複合成長率至少超過50%。

台積電法說前夕，三大法人提早卡位，合計買超逾1萬張，外資由賣轉買8177張，自營商也連8買，外資圈更提早釋出樂觀消息，目標價700元為多數共識，最樂觀情境甚至上看880元。台積電今日股價一舉突破600元，也激勵AI、半導體設備、ASIC／IP及封測廠等概念股同步飆高。

IC封測由華泰大漲5%最強勢，股價刷新近一個月新高，京元電子、日月光投控也雙雙上漲超過2%；此外，家登、辛耘、世禾、創意、精測、智原、力旺、世芯-KY等也上揚2~3%。