高雄翰品揪困難家庭圍爐 拋磚引玉暖送愛心

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冷冷的天氣卻不缺暖暖的愛心，高雄翰品酒店日前舉辦「新春圍爐寒冬送暖」活動，與基督教芥菜種會關懷服務的20餘戶困難家庭提前圍爐，歡喜迎新年，為今年的歲末關懷活動拉開序曲。芥菜種會社區發展南區副處長游婷婷感謝高雄翰品酒店拋磚引玉，希望更多的企業與社會大眾的愛心，一起呼應「家庭共生」、「資源共好」的助人理念，幫助需要的家庭溫暖過年。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，為了讓弱勢家庭的孩子也能溫馨過節，過年前特別邀請芥菜種會服務的認養兒少家庭及社工等共70餘人，享用飯店的美食佳餚，讓他們及家人在新年之際感受到關懷和支持，並且動員飯店各單位同仁參與活動一起送上愛與祝福。

游婷婷表示，芥菜種會長期致力於弱勢兒少服務與關懷，目前幫助全台灣逾6,000名認養兒少，不僅培力知識和技能，以及培養良好的品格與態度，也重視照顧者對家庭生活恢復的重要。農曆年即將到來，特別感謝高雄翰品酒店支持，透過豐富的桌菜、趣味遊戲及摸彩活動，讓孩子與照顧的家人和陪伴社工，感受溫暖和祝福。

游婷婷強調，弱勢兒少的照顧者，多為單親照顧、隔代教養的祖父母，在家庭生活的照顧與恢復上，需要大家的參與，一起呼應「家庭共生」、「資源共好」的助人理念。芥菜種會正透過「把愛送出去，用愛串聯全台」活動，為困難家庭的照顧者與家庭，送上紅包和祝福箱，祝福箱內有禱告經文、春聯、白米、食用油、餅乾、糖果等，傳遞對照顧者與家的祝福，2024年平安喜樂，邀請大家一起以助人的方式傳遞愛，相關訊息可連結芥菜種會官網。

「新春圍爐寒冬送暖」關懷活動透過高雄翰品酒店與基督教芥菜種會共同合作，攜手送暖，讓愛加倍，也期盼未來能有更多的慈善單位及企業參與，共同關心社會上有需要的民眾和家庭。