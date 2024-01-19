移居江翠北側重劃區 豈能錯過此案

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素有「水岸宅專家」美名的雙北新銳建商新濠建設，近年除了積極布局二重疏洪道重劃區，更將推案觸角延伸至同擁河岸條件的江翠北側重劃區，先後打造「新濠一川」、「新濠一閱」兩指標案，再於去年520檔期推出集大成之作「新濠一滙」，憑藉全棟SRC、樓高30樓、120米的雙塔地標建築規劃，公開至今，寫下極為亮眼的銷售成績。

本案所坐落的江翠北側重劃區，與台北市僅隔一座華江橋，新北環快、台64線等要道，加上板南線江子翠捷運站，串連出優異的交通動線，更搖身近年台北市客層移居的熱門泊點。不僅吸引許多首購族，鎖定中大坪數的資產型買方也不在少數，進而形成良好的銷售迴圈，交易表現穩健。

另一方面，江翠北側重劃區和新板、西門、台北車站等鄰近精華區相比，還是屬於明顯的房價凹陷區，所產生的買氣磁吸效應，以及剛性自住為主力的客層結構，階段性固化了當地行情水位，也成為物件保值的重要屏障。江翠北側重劃區房市可謂百家爭鳴，如何從中挑選好的住宅產品，除了地段、規劃等基本面外，品牌對物件價值也是相當重要。

新濠建設近年經營新北名宅市場有成，營造品質及口碑都經得起考驗，其豐富的水岸宅經驗，完整移植至「新濠一滙」，為產品內涵加分許多。「新濠一滙」地點緊鄰萬坪河濱公園，與華江橋車程僅約3分鐘，逾1千7百坪的占地面積，更是近期區內少數大街廓的指標個案，配合本身120米的傲人樓高，中高樓層享有俯瞰板橋市區與河濱公園的棟距視野，並帶入飯店式的社區規劃與管理，以及千坪的花園泳池，賦予居住面額外的軟實力籌碼。

全棟採用大信防水並提供10年保固，坪數設定20-36坪、2-3房，均以高坪效格局出發，樓高3米6，樓地板厚度增加至20cm，加上三道式淨水系統、6+6mm LOW-E玻璃、日本Clean up廚具、INAX衛浴系統等高規建材，提供有別於同區個案的居住體驗，配合兼具基地規模、區位地點、建商品牌等基本面優勢，更聘請知名日商華熊營造嚴管品控，堪稱現階段江翠北側重劃區最值得購置的個案。