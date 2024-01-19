屏東設籍戶數持續增加、重大建設推升需求 房價5年狂漲近4成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南台灣屏東儘管多年來有人口老化、人口流失、少子化現象，但隨著年輕人、小家庭紛紛置產，設籍戶數持續增加，加上重大建設推升剛性需求，使得房價穩步攀升；房仲業最新統計顯示，近5年漲幅近4成，至2023年第3季每坪平均成交單價達16.98萬元。

依據屏東縣政府民政處統計，屏東縣的總人口數已經連續22年下滑，截至去年底屏東縣的總人口數僅有794,997人，與2014年底的847,917人相比，10年來銳減52,920人，目前屏東縣人口第二多的行政區潮州鎮，總人口數也不過才5.3萬人左右。不過，即使屏東縣的人口數持續減少，但區域房價卻依然相當堅挺。

內政部不動產資訊平台資料顯示，截至2023年Q3，屏東縣每坪平均成交單價約為16.98萬元，相較於2019年同期的每坪12.29萬元，短短5年，就大幅上漲4.69萬元，房價漲幅接近4成。

東森房屋屏東家樂福加盟店店長李淑靜表示，屏東的總人口數的確在減少，但由於世代居住觀念的轉變，現在的年輕人普遍不想跟長輩同住，愈來愈多的小家庭從原本的大家族中獨立出去，所以屏東的設籍戶數反而在不斷增加，也因此衍生出了相對穩定的剛性需求，再加上近年來政府在屏東縣陸續推動了許多公共建設，在建設利多和剛性需求的雙重保障下，屏東市的房市交易量能仍有較強的支撐力，區域房價呈現穩健成長的態勢。

李淑靜指出，以屏東縣內人口最多的屏東市為例，雖然最近幾年屏東市房價確實上漲不少，但比起其他都會區，目前屏東市的房價普遍只有1~2字頭上下，仍相對親民，購屋者的買房負擔不致太重。

李淑靜表示，現階段屏東市的買方客戶，大多為年輕的新婚夫妻或父母幫助子女置產， 且以總價800~1,000萬元、三房（含平面車位）的新建大樓最受首購族群青睞。另外，還有一部分上了年紀的退休族、準退休族會選擇在都市計劃區內購買100~120坪左右的小塊農地，這類農地產品的購買總價普遍只要500萬上下，而且既可以用來休閒娛樂，也具備一定的傳承價值。

展望屏東房市發展，東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，近年來屏東的建設議題相當豐沛，包括：屏東科學園區、高鐵南延、高雄捷運延伸線、健康產業園區、屏東榮總等，預估隨著上述重點建設項目的推進，未來有很大機會可以磁吸更多就業人口進入屏東，進而推動區域房市交易量能的升溫，從長線來看，屏東的發展前景仍具想像空間。

黃勝暉分析，由於屏東房價短期內飆漲過快，部分重點項目的建設還需要一段時間，加上區域人口流失問題仍客觀存在，所以建議購屋民眾在買房前切勿盲目追價購買。