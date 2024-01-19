《國際金融》奢侈品和ASML大漲 歐股連3跌止步

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到歷峰集團(Richemont)和Flutter的樂觀業績提振，歐洲股市在連續三個交易日下跌之後，周四出現反彈，同時晶片股也大漲。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.74點或0.59%，為470.45點。

由於在中國的營收大幅上揚，歷峰集團上季銷售表現超出預期，股價並大漲10.4%，支撐了基準指數的上揚。

其它的奢侈品股也上漲，LVMH集團和開雲集團(Kering)分別上漲2.5%和2.2%。

手錶零售商Watches of Switzerland在下修年度營收和利潤率財測後，股價大跌36%，報371英鎊，創下該公司單日最大跌幅。

歐洲央行上個月的政策會議上，官員似乎對於通膨即將回落到目標感到充滿信心，同時也看到穩定政策以及高利率的風險。

匯豐的歐非中東資訊長Georgios Leontaris說，歐洲央行的會議紀要有幾點值得注意，那就是通膨數據優於預期，以及與對薪資相關的謹慎態度。

「薪資仍然略有上升，不僅在歐洲，在英國和美國也是如此。顯然的是，薪資因素阻礙了歐洲央行在12月會議上對降息給予更多的信任」。

歐央政策官員最近的言論，已經導致交易員縮減對降息的押注。

在個別公司表現中，愛爾蘭線上博彩公司Flutter大漲15.3%，報15225英鎊；此前分析師表示，由於在美國市場第四季市占率上升，以及利潤率明顯優於預期，預示著該公司2024年前景良好。

食品飲料股下跌0.5%，對基準指數形成拖累。其中義大利烈酒商金巴利(Campari)下跌1.8%；此前加拿大皇家銀行資本將該公司的評級從「平於同業」下調至「低於同業」。

追蹤晶片製造商台積電(2330)正面的季度業績報告，歐洲主要晶片公司所在的科技股大漲2.9%，其中荷蘭的設備商艾司摩爾(ASML)更是大漲4.1%，報676歐元。