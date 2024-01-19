《基金》台股開春以來 僅這檔台股ETF規模日日增

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【時報記者任珮云台北報導】今年來13個交易日(至18日止)，大盤漲4天跌10天，總共跌703.02點，反觀卻有無畏大盤跌勢規模增加的台股ETF，統計56檔台股ETF今年以來每天規模增減情況，僅群益台灣精選高息(00919)在14個交易日中規模日日增；復華台灣科技優息(00929)緊追在後，今年來規模日增天數為13天，另外群益半導體收益(00927)、富邦臺灣中小(00733)、野村臺灣新科技50(00935)也都有10天以上的規模增加天數。整體來看，無畏大盤跌勢，投資人對於穩定配高息的台股ETF持續買單。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，今年以來台股獲利了結賣壓不輕，加上外資賣超導致大盤跌多漲少，不過，對存股族而言，反而是中長線利多，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股高息ETF是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。整體而言，長線來看，寬鬆政策確立，因此資金面仍有利於股市表現，台股基本面有支撐，台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

台股除息及行情具備季節性，包括企業法說會和除權息等。如果掌握台股節奏，可以讓投資更加精準。而統一投信也將在3/1~3/5募集統一台灣高息動能ETF(00939)，00939採月配息，發行價15元。

今年以來連14個交易日規模增胖的群益台灣精選高息(00919)，不僅繳出三季10%的高配息，但持續攀升的股價也讓投資人苦無買點切入，以00919固定息值0.55元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位還在22元以下多買來降低成本。近期收盤價低於22元的股價下降，讓存股族以及逢低進場加碼買進籌碼進場，用更低的成本，加速累積張數。此外，00927群益半導體收益ETF被稱為科技版的00919，前二次配息的年化配息率都接近6%，並順利填息，此次1月配息金額更拉高至0.36元、預估年化配息率近8.5%，也成功吸引市場關注與認同。