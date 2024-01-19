營收報喜股價飆 緯創暴量漲6％、緯穎股價突破2千大關

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

緯創、緯穎去（2023）年營收報喜，緯穎也獲法人調高目標價，今（19）日股價迎來好采頭，截至上午10:20，緯創上漲6.45％，來到104元，成交量已超過12萬張，居上市個股之冠，緯穎一度突2,000元大關，最高至2,005元，目前上揚6.12％，來到1,995元。

緯創自結第四季合併營收2,305.56億元、居全年高點，雖年減逾12.6％，但受惠旗下GPU相關之AI伺服器產品出貨來到全年高峰，帶動其本業獲利能力提升，自結單季營業淨利104.78億元、營業毛利213.42億元，營益率及毛利率分站4.54％、9.26％，皆為單季歷史高點。惟其稅前盈餘71.21億元、稅後純益33.35億元，呈年、季雙減走勢，EPS小幅收斂至1.18元。

累計全年度合併營收8,670.74億元、年減約一成，營業淨利273.33億元、營業毛利689.13億元，同為僅次於2022年度的歷史次高，但營益率3.15％、毛利率7.95％雙創歷年新高，全年度自結稅前盈餘243.19億元，稅後純益達近114.7億元、年增2.4％，為歷史高點。

緯穎去年第四季營收則以585.5億元寫下同期次高，受惠來自AI相關專案營收比重已逾20％，其營益率拉升至達7.9％，毛利率首度突破兩位數、站上11％，雙創單季新高，稅後純益35.15億元，EPS達20.1元、一季賺了兩個股本。

緯穎自結2023全年度合併營收2,419.01 億元、年減17.4％，惟毛利率、營益率及淨利率則是同步三升，分別達9.4％、6.6％和5％，同步刷新歷年新高，全年自結稅後純益120.44億元、年減15％，居歷年次高。

AI高價領頭羊緯穎（6669）股價高檔整理，不僅頂住台股今年迄今的下跌壓力，金控旗下投顧、摩根士丹利、高盛與里昂證券近期更是相繼發聲，看好緯穎毛利率有望更上層樓，拉高獲利，2024年每股稅後純益（EPS）可望破百元，最高目標價上看2,400元。