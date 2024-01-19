多頭強勢反攻 台指期早盤漲近300點

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台指期19日受惠台積電法說內容亮眼，早盤開高反彈，盤中一度來到17,592點，目前暫報17,580點，上漲298點，漲幅1.72％，成交口數約6萬口；小電子期上漲23.3點，報價891.95點；小金融期上漲4點，成交價1,660點。

美國12月新屋開工年化後為146.0萬戶，高於市場預期的142.5萬戶，但低於前值的152.5萬戶；12月營建許可年化後為149.5萬戶，高於市場預期的147.6萬戶，也高於前值的146.7萬戶。美國截至1月13日當週初領失業救濟金人數為18.7萬人，低於市場預期的20.5萬人，也低於前⼀週的20.3萬人；截至1月6日當週續領失業救濟金人數為180.6萬人，低於市場預期的184.3 萬人，也低於前一周的183.2萬人。

美國聯準會亞特蘭大分行總裁Raphael Bostic表示，就業市場有些許放緩，通膨似乎正在朝2％目標邁進，但還需要看到更多證據，聯準會必須避免降息後立刻再升息的情況，因此認為第三季才會降息、今年 降息空間僅兩碼。

第一金投顧指出，今年主流產業仍然是AI以及IC設計，NVIDIA隨著台積電產能開始開出，仍將帶領產業持續走強，近期也終於突破整理平台脫穎而出，AI族群將可以留意，而IC設計、IP產業股本小容易上漲，但短線漲幅較高可以等待回檔。此外績優的半導體、記憶體、PC＆NB、車用、夏季奧運題材的衣服、整理已久的AI伺服器相關供應鏈，有回檔的績優個股等，皆可以伺機留意、來回操作。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨報價7,710點，上漲3.5點；富櫃200期貨上漲79點；盤中暫報9,085點；臺灣永續期貨上漲158點，暫報8,910點；臺灣生技期貨上漲7點，報價4,021點；半導體30期貨上漲99點；成交價4,996點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,160點，上漲299點；美國費城半導體期貨上漲144.5點，來到4,253.5點。