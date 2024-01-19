中壢SOGO百貨 龍躍新春 好康無法擋

龍躍新春，福氣臨門！中壢SOGO百貨在1/20(六)~2/14(三)期間，舉辦龍躍新春歲末SALE的檔期，推出多項高回饋的促銷活動，結合全台獨家春節AR秘境體驗「新櫻飛舞福貓為伍」活動，Mia C'bon頂級超市與晴木千層豬排隆重入駐，部分餐飲樓層改裝，為您帶來極致購物體驗與滿滿的年味。

中壢SOGO百貨黎冠里店長表示，無論是傳統年貨、美味佳餚，還是具有設計感的禮品與流行服飾等，中壢SOGO百貨都設有質感滿溢的選物區，讓顧客可以一站式購齊新年所需，再搭配銀行信用卡活動，最高享8%回饋，若使用國泰世華銀行CUBE信用卡，最高回饋可達12%，另外SOGO APP會員專屬的新年購物金與餐飲購物金活動，線上扣除HAPPYGO 200點，就可以兌換100元電子購物金，同時，初一~初五APP會員消費滿1萬元，就可以參加扭蛋，有機會獲得真愛密碼人中之龍黃金金畫外，今年還準備100份象徵百龍賀歲的熟凍龍蝦，讓顧客在購物之餘，享受更多意外驚喜。值得注意的是，今年是龍年，中壢SOGO百貨更為APP會員精心準備了限量消費禮，在1/20(六)~1/22(一)期間單筆消費滿2,000元，即可兌換「暖萌Q龍法蘭絨輕柔毯」，2/10(六)~2/14(三)期間單筆消費滿888元，即可兌換「祥龍開運金幣」，讓每位顧客都有機會收藏具有特殊紀念價值的消費禮。

黎冠里店長說，中壢SOGO百貨不僅是購物的天堂，更是美食的殿堂。這次B1的全新改裝不僅是外觀的更新，更是品牌的升級。Mia C'bon頂級超市以其精選優質的商品和高水準的服務聞名，為百貨餐飲樓層注入了更多精緻和品味。而8F晴木千層豬排則以其獨特的料理風格和經典美味，將為顧客帶來一場視覺和味覺的盛宴。改裝後的B1餐飲樓層還迎來了天仁茗茶的升級，不僅提供經典的茶葉，還增加了手搖飲料，滿足顧客的需求。此外，THE PREMIUM YAMAZAKI的全新店裝，加上多元的風味麵包，不僅僅是一場味覺的享受，更是對生活品質的追求。

SOGO APP消費禮0210(六)~0214(三)期間單筆消費滿888元，即可兌換「祥龍開運金幣」。圖/中壢SOGO

至於過年必買的商品，黎冠里店長指出，包括雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露限量版50ML，推薦價4,350元；特潤全能修護亮眼霜限量版15ML，推薦價2,980元，過年晚睡也有好膚質；迪奧藍星唇膏絲絨特霧新年珍藏版，以藝術家Pietro Ruffo設計的金緻圖騰，裝飾開運紅禮盒，為藍星唇膏帶來全新演繹，1/20-2/10消費滿5,000元，可獲得限量「2024新年珍藏版紅包袋」；LA MODE的RayBon龍年限定款太陽眼鏡，鏡腿搭配龍年金色的小龍點綴，特價4,400元；鎮金店的龍行天下純金擺件，相當具有保值與收藏價值，推薦價1,196,000元；OUTDOOR的行李箱驚喜購(20吋)，原價2,190元，特價1,000元，是出國旅遊最佳幫手；MAMMUT長毛象ML Hoody Men Original連帽衫(男款)/ Mountain Cargo Pants AF休閒長褲(男款)/ MA22 Lithium 20後背包，特價3,942元/6,102元/4,122元，戶外活動必備；dyson強效極靜甲醛偵測空氣清淨機BP03，強效極靜永久消滅甲醛，售價32,900元；老行家的紅標龍鳳呈祥禮盒，特價7,520元，送禮大方有誠意。

全台SOGO百貨今年新年特別企劃「新櫻飛舞福貓為伍」秘境體驗活動，1/15(一)~2/15(四)在1樓廣場，使用SOGO APP開啟AR相機，即可沉浸在AR實境體驗之中，精心打造的「新櫻飛舞福貓為伍」場景中，可以與巨大的七福招財貓合影，為新的一年帶來好運與喜悅，每晚18:00起就有AR無人機閃耀表演秀，將以全新的科技手法，為顧客帶來獨一無二的新春樂趣。同時新春期間中壢SOGO還準備了精彩的1樓廣場多項表演活動。中壢SOGO百貨致力於為顧客提供更多元、更具創意的購物體驗，為大家的新年添上一份特別的記憶，歡迎民眾前來一同迎接充滿新春喜悅的精彩活動，共度團圓佳節。