前往主要內容
工商時報LOGO

董監事未經董事會決議，若致公司受有損害，應負賠償責任

  • 工商時報 謝奇璋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

甲君為A上市公司之董事長，為回報友人協助其連任董事長，於未經過A公司董事會決議即令A公司買入其友人間接持有之B公司股票。嗣後B公司因經營不善二度減資退還股款，致A公司遭受重大損害。甲君擔任A公司董事長，為自己不法利益使公司為不利益之非常規交易，其行為已違反公司法第23條第1項之規定，且無商業判斷原則之適用，甲君應對A公司負損害賠償責任。

案例說明

按公司法第23條第1項規定，公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。甲君身為A公司董事長，對公司應盡忠實義務，於處理公司事務時，應該以公司最佳利益為目的，甲君卻為了彌補友人的投資損失，在未經過A公司董事會決議的情形下，就以A公司名義買入友人間接持有之B公司股票，嗣後B公司並因經營不善二度減資退還股款，致A公司遭受重大損害，甲君的行為已違反公司法第23條第1項之規定，應對A公司負損害賠償責任。甲君雖然抗辯A公司購買B公司股票是基於商業投資決定，但是甲君以A公司名義購買B公司股票之決定係為自己不法利益而使A公司為不利益之非常規交易，甲君的行為不能以商業判斷原則作為抗辯。本件甲君的行為顯然未盡到對A公司之忠實義務且導致A公司受有損害，應對A公司負賠償責任。

公司董監事應注意

董監事進行商業投資決定時，不應考量或涉及與私人有關之利益，若因此導致公司受有損害，董監事應對公司負損害賠償責任（參考最高法院110年度台上字第1518號、高等法院106年度金訴字第19號民事判決）。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 群創爆量30萬張！國內券商開槍喊買 最新目標價出爐

  2. 00878退燒？存股族新寵是這檔、這樣買穩抱10％息

  3. 勞退自提6％不划算 每月多領1萬不香嗎？一文盤點優劣

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。