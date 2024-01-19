董監事未經董事會決議，若致公司受有損害，應負賠償責任

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甲君為A上市公司之董事長，為回報友人協助其連任董事長，於未經過A公司董事會決議即令A公司買入其友人間接持有之B公司股票。嗣後B公司因經營不善二度減資退還股款，致A公司遭受重大損害。甲君擔任A公司董事長，為自己不法利益使公司為不利益之非常規交易，其行為已違反公司法第23條第1項之規定，且無商業判斷原則之適用，甲君應對A公司負損害賠償責任。

案例說明

按公司法第23條第1項規定，公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任。甲君身為A公司董事長，對公司應盡忠實義務，於處理公司事務時，應該以公司最佳利益為目的，甲君卻為了彌補友人的投資損失，在未經過A公司董事會決議的情形下，就以A公司名義買入友人間接持有之B公司股票，嗣後B公司並因經營不善二度減資退還股款，致A公司遭受重大損害，甲君的行為已違反公司法第23條第1項之規定，應對A公司負損害賠償責任。甲君雖然抗辯A公司購買B公司股票是基於商業投資決定，但是甲君以A公司名義購買B公司股票之決定係為自己不法利益而使A公司為不利益之非常規交易，甲君的行為不能以商業判斷原則作為抗辯。本件甲君的行為顯然未盡到對A公司之忠實義務且導致A公司受有損害，應對A公司負賠償責任。

公司董監事應注意

董監事進行商業投資決定時，不應考量或涉及與私人有關之利益，若因此導致公司受有損害，董監事應對公司負損害賠償責任（參考最高法院110年度台上字第1518號、高等法院106年度金訴字第19號民事判決）。