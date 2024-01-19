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節省成本！這家美國老牌零售巨頭大刀砍逾2千人、關閉5家門市

美國老牌連鎖零售巨頭梅西百貨於周四表示，為了節省開支、提高利潤，計畫裁員3.5%，並關閉5家門市。圖／美聯社
美國老牌連鎖零售巨頭梅西百貨於周四表示，為了節省開支、提高利潤，計畫裁員3.5%，並關閉5家門市。圖／美聯社

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美國老牌連鎖零售巨頭梅西百貨於周四表示，為了節省開支、提高利潤，計畫裁員3.5%，並關閉5家門市。該公司的發言人克里斯·格拉姆斯（Chris Grams）表示，將有2,350員工受到影響。

華爾街日報於周四引述一份發給員工的備忘錄指出，這次的裁員將於 1 月 26 日進行，梅西百貨並在這份備忘錄中表示，「我們將準備部屬新的戰略，以滿足不斷變化的消費者和市場需求，因此我們做出了裁員3.5%的艱難決定」。

本份備忘錄還指出，梅西百貨計畫提高供應鏈的自動化，並將部分職務外包，同時也將精簡管理層，以加快決策效率。

至2023年1月止，梅西百貨總共經營722家門市，擁有94,570名的全職和兼職員工；而這次共有5家門市將於2024年初關閉，包括位於佛吉尼亞州的阿靈頓、加州的San Leandro和Simi Valley、夏威夷州的Lihue以及佛羅里達州的Tallahassee。

在去年年底，由於聖誕節前的消費強勁，美國零售業的利潤超乎預期，梅西百貨的季度利潤也超乎分析師的預期，去年11月公布的上季營收雖仍年減7%，但獲利和庫存大幅轉好。

梅西百貨股價週四收於17.93美元，今年迄今已經下跌近11%。

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