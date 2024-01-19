嚇阻攻擊紅海商船 拜登矢言繼續打擊葉門叛軍

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美國今天對葉門叛軍「青年運動」（Huthis）發動新一波攻擊，總統拜登表示，美方將繼續打擊行動，直到這個獲伊朗撐腰的叛軍團體停止攻擊紅海船隻為止。

法新社報導，美國軍方表示，美方最新的攻勢擊中了青年運動準備向這條繁忙的航運走廊發射的兩枚反艦飛彈。青年運動稱，他們的行動是為了聲援加薩（Gaza）的巴勒斯坦人。

自從美國和英國12日首次對青年運動發動攻擊以來，美軍陸續再進行多輪空襲，加劇了中東緊張情勢。

尋求在今年11月大選連任總統的拜登坦言，西方國家的打擊行動尚未成功嚇阻青年運動對國際航運的攻擊行為。

拜登在白宮被問到打擊行動是否有效時，他向媒體表示：「當你說有效，但嚇阻青年運動了嗎？並沒有，那麼他們會繼續這樣的攻擊行為嗎？是的。」

拜登談話數分鐘之後，白宮宣布了最新攻擊事件。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）對記者說：「今天早上我們再次截擊…兩枚反艦飛彈，我們有理由相信這兩枚飛彈正要射向紅海南部。」

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，青年運動掌控下葉門地區的飛彈，對紅海商船和美國海軍艦艇都構成「迫在眉睫的威脅」。

中央司令部聲明指出：「美軍隨後出於自衛理由採取攻擊行動，並摧毀這些飛彈。」

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）告訴媒體說，「美國海軍戰機執行最新攻擊任務」，並說上週開始針對青年運動的空襲，已經能夠「大大削弱、摧毀，並破壞他們的能力」。