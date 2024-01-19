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拜登危險了？民調：「這群人」也挺川普 支持率大勝11％

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美前總統川普15日在愛荷華州共和黨總統提名初選中獲勝。圖／美聯社
美前總統川普15日在愛荷華州共和黨總統提名初選中獲勝。圖／美聯社

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【中時新聞網 黃凡甄】美國一項最新民調顯示，如果今天舉行總統大選，將有46%獨立選民把票投給前總統川普，選擇現任總統拜登的只占35%。川普以11個百分點的差距遙遙領先拜登。

「國會山莊報」報導，根據Messenger/Harris於16、17日所做的民調，如果拜登與川普是唯二選擇時，46%的選民將選擇川普，拜登則為42%，另有12%的選民表示尚未決定。

拜登與川普的差距縮小至4個百分點。在Messenger/Harris去年12月進行的民調中，川普以47%的支持率，領先拜登的40%。

值得注意的是，最新民調顯示，自認不帶黨派色彩的獨立選民中，有46%表示將投給川普，35%選擇拜登，差距高達11個百分點。

即使有第3位候選人加入戰局，川普仍是呼聲最高的總統人選。民調顯示，川普獲得40%的支持，拜登為37%，以獨立候選人之姿參選的小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr）則獲得11%的選民支持。

即便如此，民調也指出，多數選民並不樂見川普或拜登成為美國下一任總統。反對拜登再次參選的比例高達61%，反對川普參選的也有53%。

美國總統大選將在11月舉行。這項民調針對1,045位登記選民進行，誤差值為3個百分點。

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