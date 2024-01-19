對抖音提高管制？ 陳建仁：政府會審慎辦理

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法務部成立認知戰研究中心，遭質疑恐怕侵犯言論自由，外界好奇政府是否有預計針對抖音更進一步提高管制，對此，行政院長陳建仁19日表示，對於刻意傳播錯假消息的情況，會立即來加以偵查辦理，繩之以法，所以對於抖音處理，政府會審慎來辦理。

陳揆19日出席亞太減少傷害國際專家論壇與研討會開幕式，做出上述表示。

陳揆說，威權專制的國家經常會利用自由民主國家的言論自由，以及透過相關媒體等社群網路的平台，對於民主國家選舉的結果加以操弄，影響選舉的結果。

陳揆說，關於抖音平台的問題，實際上也已經變成有些國家認知作戰的平台，我們也發現需要特別地提高謹慎，所以政府在2020年的時候，已經禁止公部門使用TikTok這樣的一個平台，就和世界上其他的國家一樣。

惟陳揆也強調，台灣是一個自由、民主、法治的國家，政府一定要確切地來保障言論自由，最近也看到在這一些平台上面，有一些錯假的消息已經對人民的名譽還有身體的健康，甚至對於隱私都造成很大的危害，而且不只這樣子，對於整個社會安定、國家的安全也造成很大的危害，所以在所有的民主國家，都需要對於相關錯假消息的傳遞，做很好審慎的因應，在整個因應過程當中，政府也對於這些錯假消息來提高民眾的識讀能力，加強相關的宣導，並偵測可能的這一些錯假消息。