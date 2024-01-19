長榮航空機師不排除春節罷工 王國材向勞資雙方溫情喊話

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針對長榮機師工會揚言1月22日開票取得罷工權後，將不排除在春節期間發動罷工，對此，交通部長王國材19日表示，會跟時間賽跑，盡量避免春節罷工的情況發生；王國材也喊話各家航空業都要照顧好勞資關係，他認為勞資關係的差距並不大，常常欠缺的是溝通。

王國材今日出席民航局77年局慶時指出，航空公司兼顧營運及員工的照顧相當重要，而勞資關係的經營，有賴航空界領導人的智慧跟用心；除了強調飛安，他也「特別拜託」航空業要把勞資關係把它做好。

若最終在春節期間發動突擊式罷工，交通部有何因應措施？王國材表示，會跟時間賽跑，盡力避免這樣的強況；目前會先看1月22日取得罷工權的結果，到2月8日春節前，也會請長榮資方盡快持續協商，希望勞資雙方本於民眾的權益、照顧員工的想法持續來溝通。

王國材並表示，以過往來看，相信機師工會都是相對理性的，會在罷工前先宣布日期，不過，交通部仍以不發生罷工為最重要的目標。

王國材認為，長榮資方已有釋出善意，長榮航空提出6個月年終以及機師調薪等部分，但因屬私人企業，仍先給他們一些溝通的空間，同時，民航局也已成立應變小組，會持續掌握情況。

針對勞資協商，王國材也提及，他去年就已針對交通部轄下的國營事業董總要求，公司董總必須固定要與工會對話，他深信，勞資關係的差距，有時候並不大，欠缺的是溝通。

長榮機師工會去年12月下旬發動罷工投票，預計在1月22日開票將順利取得合法罷工權，也揚言不排除在春節期間依法發動罷工行動，最遲將會於正式行動前24小時預告。