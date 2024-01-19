中原大學建築系展現學習成果 「不見城市的看」連5年敍述桃園故事

為培養學生的創造力、敘事力及感受性，中原大學建築系謝統勝教授等七位教師帶領一年級55位學生，以真實環境的觀察互動，進行為期半學年的設計專題。值得一提的是，在課程初期，皆會安排學生閱讀義大利作家卡爾維諾的作品「看不見的城市」，透過文學敘事將環境元素與人文故事融入實體模型設計中，強化年輕世代的敘事能力。這是該課程連續第五年引導大一學生進入桃園在地場域的實作，也是這次成果展「不見城市的看5.0」名稱的由來。

在寒假臨近之際，中原大學建築系一年級的「建築設計」課程於桃園市蘆竹區新興國小舉辦「不見城市的看5.0：新中福空間敘事」成果展，由課程的學生全程負責策劃與執行，經過兩個月深入觀察場域，使用了地圖、文本、拼貼、建築圖、分析圖與空間模型，與新中福聚落的150名小學生分享屬於這片土地的故事，每位大一學生獨自完成耗時費力的作品，包含對當地人文、歷史、建築、地景、自然環境與歸屬感的表述，以及對場域的奇特想像與期待。

「不見城市的看5.0：新中福空間敘事」成果展訓練建築系同學實作、整合能力

「不見城市的看5.0：新中福空間敘事」設計專題成功呈現中原師生在觀察、詮釋、轉化和空間創作的才華，並與新興國小師生攜手共探這個受城市擴張影響的農業聚落，學生創作以新中福社區為主題製作出16座雷切立體空間模型，材料採用廢棄紙板物料，強調環保再利用及永續發展的觀念，並提供新興國小特色教學資源使用。在展示的過程中，儘管大學生對於與小孩的互動感到些許不安，但在講述故事的時候，他們卻全情投入，並與小學生建立深厚的情感連結。

建築系一年級廖于萱表示，透過實地觀察創造了綠巨人、水旅人、紅精靈3位地景精靈，將綠化、水景、紅磚牆擬人化融入建築，成為社區地圖上的可愛亮點，也守護著這個社區。廖于萱展現對綠化和老厝的情感，結合中福地區在地精靈的概念，為這少有都市化痕跡的區域帶來新的生機，也為建築注入人文關懷，王薇涵同學的作品則透過情書、寄情場景與明信片呈現一段愛情故事，使觀眾更貼近並參與到故事中。

策展與指導老師謝統勝:希望透過設計的力量，喚起國人對環境與家園感受，凝聚向上力量

策展與課程指導老師謝統勝表示，有感於人們對成長環境的陌生，以及教育過程中缺乏對鄉土的情感、認同感與向心力的現象，不僅牽動城市計畫、社區營造、建築風貌、環境美學等決策，對社會產生極大的影響，因此，設計教學團隊經過資源的盤點，選在位於桃園近郊農村區塊，以專業的設計和藝術能力作為改變的關鍵，希望透過設計的力量，喚起大學、小學和社區對環境與家園的感受，凝聚向上的力量。

謝統勝進一步指出，這項設計以當代科技為基礎，打造一個AR擴增實境，精巧結合故事、行為和歷史的虛擬元素，以及建築與地景的真實場景，透過空間模型呈現場域的「真實+虛擬」，成功融合過去、現在與未來，營造出無縫的視覺體驗。中原大學USR團隊與建築系師生長期關懷桃園學校與社區，挖掘在地特色，提出對未來的另類思維與再發展概念，透過對真實環境的觀察、互動、發想、轉譯與實踐，發揮創意與對環境的關懷。

以AR擴增實境透過空間模型呈現場域「真實+虛擬」營造無縫視覺體驗

咸信中原建築系整體發展著重「建築思維永續化」，能鼓舞學生對建築環境的改善與創造持續保有強烈的企圖心。