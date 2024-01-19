1／19盤中熱門焦點股

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今（1/19）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）台積電跳空飛越600關卡 設備、封裝跟著飆

晶圓代工龍頭台積電法說會報佳音，預估今年將「健康成長」，全年美元營收將成長20~25%，激勵18日ADR飆漲9.7%，今日（19）在台股市場更以625元跳空開高，一舉突破600元關卡，創下近2年新高，市值也重返16.2兆元，並帶動台積電供應鏈、封測族群等相關概念股同步走強。

IC封測由華泰大漲5%最強勢，股價刷新近一個月新高，京元電子、日月光投控也雙雙上漲超過2%；此外，家登、辛耘、世禾、創意、精測、智原、力旺、世芯-KY等也上揚2~3%。

（非凡）

（2）營收報喜股價飆 緯創暴量漲6％、緯穎股價突破2千大關

緯創、緯穎去（2023）年營收報喜，緯穎也獲法人調高目標價，今（19）日股價迎來好采頭，截至上午10:20，緯創上漲6.45％，來到104元，成交量已超過12萬張，居上市個股之冠，緯穎一度突2,000元大關，最高至2,005元，目前上揚6.12％，來到1,995元。

緯創自結第四季合併營收2,305.56億元、居全年高點，雖年減逾12.6％，但受惠旗下GPU相關之AI伺服器產品出貨來到全年高峰，帶動其本業獲利能力提升，自結單季營業淨利104.78億元、營業毛利213.42億元，營益率及毛利率分站4.54％、9.26％，皆為單季歷史高點。惟其稅前盈餘71.21億元、稅後純益33.35億元，呈年、季雙減走勢，EPS小幅收斂至1.18元。

累計全年度合併營收8,670.74億元、年減約一成，營業淨利273.33億元、營業毛利689.13億元，同為僅次於2022年度的歷史次高，但營益率3.15％、毛利率7.95％雙創歷年新高，全年度自結稅前盈餘243.19億元，稅後純益達近114.7億元、年增2.4％，為歷史高點。

緯穎去年第四季營收則以585.5億元寫下同期次高，受惠來自AI相關專案營收比重已逾20％，其營益率拉升至達7.9％，毛利率首度突破兩位數、站上11％，雙創單季新高，稅後純益35.15億元，EPS達20.1元、一季賺了兩個股本。

緯穎自結2023全年度合併營收2,419.01 億元、年減17.4％，惟毛利率、營益率及淨利率則是同步三升，分別達9.4％、6.6％和5％，同步刷新歷年新高，全年自結稅後純益120.44億元、年減15％，居歷年次高。

AI高價領頭羊緯穎（6669）股價高檔整理，不僅頂住台股今年迄今的下跌壓力，金控旗下投顧、摩根士丹利、高盛與里昂證券近期更是相繼發聲，看好緯穎毛利率有望更上層樓，拉高獲利，2024年每股稅後純益（EPS）可望破百元，最高目標價上看2,400元。

（工商時報 翁毓嵐 、簡威瑟、 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電（2330）：法說會報喜，ADR大漲9.79％，跳空開高漲37元至625元，改寫23個月來新高，並帶動台股大漲逾300點。

2.緯創（3231）：去年每股賺4.08元，改寫2012年來新高，買盤給力重登百元關。

3.華泰（2329）：近年搭上AI熱潮成熱門股，今帶量大漲，盤中漲逾5％。

4.振發（5426）：機殼題材加持，股價連日攀高，晨揚5％續衝波段高。

5.廣達（2382）：輝達續創高，AI族群歡呼，投信連買力挺，放量彈升近4％。

6.辛耘（3583）：CoWoS設備交機高峰，有望推升Q1業績。早盤隨台積電走高，突破均線糾結區。

7.智原（3035）：出手併IP公司，法人比讚、看好營運逐年增，股價再創歷史新高。

8.世芯-KY（3661）：海外存託憑證GDR發行價格折合新台幣約3,500元，挾AI強攻氣勢，股價回攻3800元前波高檔，坐穩股王。

9.廣寰科（3287）：無懼遭列注意股，外資連2買相挺，一度大漲7％，續寫歷史高。

10.蔚華科（3055）：台積法說正向看待半導體產業，CoWoS概念股可期，早盤大漲後漲幅收斂。

11.緯穎（6669）：上季毛利率及營益率創新高，去年EPS達68.88元，內外資目標價上看2400元，重登1900關及五日線高檔區。

12.麗臺（2465）：AI伺服器加持，營收動能加速，跌深反彈差一檔攻頂，力返季線關。

13.神盾（6462）：自結去年10至11月每股淨損1.29元，股價漲多壓回。

14.欣興（3037）：股價連日下探，隨外資投信買盤回籠，觸底強彈半根漲停板。

15.毅嘉（2402）：去年獲利攀高、今年車市旺營運，外資轉向買超，開盤後拉抬2％。

16.建準（2421）：AI題材太吸睛，股價連日回檔後率先反彈3％，奪回季線、5日線。

17.汎銓（6830）：新產能效益顯現，今早拉高反攻季線。

18.南亞科（2408）：產業面DRAM價漲起手式，DDR5拚第2季底推出，買盤搶先布局，今早跌深反彈。

19.日月光投控（3711）：台積電看好先進封裝需求，今年公司業績向上，股價隨台股上攻。

20.長榮（2603）：市場預料2月後運價漲幅趨緩，股價反向下壓，但仍在5日線附近高檔。

21.台耀（4746）：膽固醇磷酸鹽結合劑等產品，貢獻去年12月營收亮麗，盤初一度衝上120元逼近前高，隨後震盪翻黑。

22.世紀鋼（9958）：風電國產化政策紅利加持，未來訂單無虞，周三登高後連2日遭獲利了結，200元告失。

23.中釉（1809）：桃機工程入帳等多元發展有成，股價向上拉高2％，突破所有短均。

24.寶徠（1805）：建案完工入帳穩住今年營運，觸底強彈3％，一根紅棒收復大半失土。

25.展達（3447）：AIoT產品發酵，股價開盤觸及漲停38.7元，跳上季線。

26.加捷生醫（4109）：生技政策題材吸金，早盤奔上20元進攻漲停，股價寫2020年2月底新高。

（時報資訊 沈培華）

（4）台積電、AI大暴衝 台塑四寶回溫 台股跳空重返17,600

晶圓代工龍頭台積電法說會優於預期，股價跳空暴衝逾5%，一舉突破600元水位，帶動AI、封測、半導體設備股全面啟動，電子資金比重飆升至8成以上，電子指數強漲逾3%，台股今日（19）一開盤就暴力上漲逾300點，盤中更飆漲388點來到17,615，一口氣收復17,600、5日線與月季線關卡。

台積電預估今年全球半導體市場（不含記憶體）產值約年增逾10%、晶圓代工約年增20%，並看好AI需求將帶動CoWoS、3D IC、SoIC成長。台積電ADR飆漲近10%，帶動今日股價大漲超過5%，衝上625元，創下近2年新高，市值也重返16兆關卡，台積電供應鏈沾光，家登、世禾大漲4%，勝一、光洋科、弘塑、精材、辛耘、世界、精測等也上漲1~2%。

同時，集邦科技看好今年AI伺服器將超過160萬台，年增40%，AI族群也大受激勵，緯創去年財報「三率三升」，全年EPS 4.08元，締造12年新猷，股價爆量飆高，一度漲停107元，站上3個半月新高，11點前成交量已超過21萬張，位居台股第一；廣達大漲7%，川湖也強攻6%，向千元靠近，英業達、技嘉、健策、信驊、勤誠、仁寶、欣興勁揚3~5%，宏碁、華碩、微星等也漲逾1%。

其他權值股方面，聯發科上漲1%，跳空重返900元，瑞昱、光寶科、台達電漲逾2%，和碩、南亞科、華碩、聯電、開發金、元大金、富邦金、第一金均漲逾1%，南亞、台塑、台塑化、台化、台泥等近日較弱勢的大型傳產股也回溫，貨櫃三雄則走勢偏弱，長榮、萬海、陽明下跌1~2%，大立光、聯詠也走跌。

（非凡）