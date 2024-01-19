00878退燒？存股族新寵是這檔、這樣買穩抱10％息

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【 旺得富理財網 李宗莉】台股元月行情變調，今年統計至昨（18）日止，大盤累跌703.02點，但56檔台股ETF之中，00919、00929等10檔規模卻是不減反增，至少都有9天以上成長，00919更是日日增，連14天成長。法人分析，「月配+高息」是台股ETF的吸金密碼，3/1將開募的00939，將成台股第4檔月配型高息ETF，後續表現值得留意。

除了00919今年以來規模日日增，00929日增天數以13天居次，而00927、00733、00935也都有10天以上的增加天數，整體來看，無畏大盤跌勢，投資人對於穩定配高息的台股ETF持續買單。

法人分析，大盤走跌反而讓高息ETF的入手價愈變愈便宜，以00919固定息值0.55元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁22元以下多買，來降低持股成本。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，今年台股獲利了結賣壓不輕，加上外資賣超導致大盤跌多漲少，但對存股族而言，反而是中長線利多，在震盪市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，建議存股族採取逢低買進策略。

此外，由於「月配+高息」是台股ETF的吸金密碼，以統一投信3/1開募的00939來看，發行價15元，除為旗下首檔台股ETF，也是繼00929、00934、00936之後，台股第4檔月配型高息ETF。

統一投信表示，00939追蹤台灣高息動能指數，成分股調整頻率配合台股除權息周期，除息旺季前的5月卡位優質高股息標的，且不受產業限制，囊括各產業高息標的；除權息淡季的9月、隔年1月，則以夏普值「動能調節」加碼強勢股、減碼轉弱股，每年調整3次，成分股共有40檔。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。