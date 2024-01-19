《美股》消息面：金價2000美元有撐；原油需求2024估增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】消息面：

●美國國會參院以77對18票，壓倒性通過短期撥款法，避免聯邦政府大部分的辦事機構，因缺經費而不得不被迫在美國19日過後的午夜後關門。不過，還是要等眾院通過以及總統拜登簽署後，法案才能生效。

●美國勞工部表示，上周初領就業補助金者為18.7萬，周減1.6萬，較預期20.5萬少，前值修正為20.3萬。至於上個月新屋開工率跌4.3%，以年度來計算為146萬戶，較預期142.5萬多。同時，美國建築許可增1.9%，年度來看為149.5萬戶，也較預估147.7萬要多。

●美國費城聯邦準備銀行元月製造業指數為負10.6，市場預期為負7，上個月則為負10.5。其中，製造業新訂單為負17.9，上個月為負25.6。另外，製造業就業指數為負1.8，上個月為負1.7。

●中東局勢可能持續惡化，避險資金湧入金市，國際金價止跌回升。例如，紐約期金收漲0.75%，每盎斯為2021.6美元。前個交易日創5周新低價位後的現貨金反彈，收在2023.1美元，反彈0.84%。分析師認為，地緣政治緊張，有利黃金在2000美元有支撐。

●連續5個交易日上升的美元匯價，盤中一度下挫0.29%，最低曾來到103.15，之後又上彈0.17%，最高至103.63。匯銀人士表示，美國經濟目前不好也不壞，聯準會應該會在今年降息，但目前還不會影響美匯走勢。

●美國原油庫存減幅較預期大，加上國際能源署（IEA）調高2024年需求成長預估，故國際油價上揚。紐約期油收升1.52美元或2.09%，每桶為74.08美元。倫敦布蘭特期油收漲1.22美元或1.57%，每桶為79.1美元。