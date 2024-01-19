台積電高雄增建第3座2奈米廠 陳其邁這樣說

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【中時 洪靖宜】台積電於昨（18日）召開法說會，會後釋出高雄廠（晶圓二十二廠）第3期建設規畫說明，開始啟動高雄廠第三座2奈米廠的評估作業。對此，高雄市長陳其邁指，針對未來水電及人才都已有規畫，跟台積電一直都有密切合作，並提供全力協助，至於廠房會設在哪，陳則僅說表示還在評估，有進度會公布。

台積電評估擴大2奈米產能建置，預計在高雄建置3座廠，針對此事，高雄市長陳其邁19日表示，昨天台積電的法說會，有特別提到開始啟動評估，包括設廠條件都開始做規畫。目前P1、P2廠都按照表定的期程進行，P1廠大概在2025年投入量產，P2廠也已經開始動工，P3廠也要根據P1、P2廠，這是屬於先進製程，所以必須根據設廠的相關條件規範，來規畫第3座廠設置條件。

水的部分，也因應台積電先進製程的設廠，事實上我們在之前再生水的規畫，包括橋頭、楠梓，就已經考量到未來他擴廠，也包括楠梓產業園區相關可能的先進發展的製程規畫用水的需求，所以未來兩個再生水廠會提供每天大概有11萬噸的再生水；電的部分，本來就供應就無虞，在園區的規畫來說，就已經針對速配電來做妥善的規畫。

至於人才，除了本地的中山大學有半導體學院，高科大也有培育相關的人才，最近也正跟國立陽明交通大學以及國立清華大學，研議設立分部等等相關部分，就希望說在未來包括現在2座，未來1座，甚至其他更完整的半導體布局，能夠提供充沛的人才。他說，台積電最大先進製程的落腳，重點的策略還是放在台灣，尤其在新竹跟高雄的布局，考量除了用地的問題外，其他的配套，也必須納入整體考量的評估。我們跟台積電也有非常密切的合作，也會提供全力協助。

至於P3廠廠房的地點會哪？陳其邁表示，這個還在評估，假如有進度，會再向大家報告。